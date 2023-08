【T-ポイント5倍】 神崎恵　ガリャルダガランテ　トップス Tシャツ/カットソー(七分/長袖)

神崎恵さんコラボのトップスです。

【専用】未使用☆テイクオフ鎌倉☆Aライン/トップス/サルエルパンツ

一度着用のみですが、似合わなかったので出品しました。

OHGA CANDYドットブラウス 人気商品 完売商品



NOBLE ペーパーヤーンボーダープルオーバー

STORY×神崎恵さん×ガリャルダガランテのトリプルコラボが実現!

【50%OFF】Miss ediCollection エディちゃん 長袖Tシャツ

華やか美デコルテ 異素材あわせが目を惹ドッキングトップス

新品 BASERANGE ベースレンジ OMATO ロングスリーブ カットソー



セントジェームスウェッソンボーダー 色NEIGE/GITAN 白/コバルトブルー

リボンは立体的になるようたっぷりと分量を取り、ハリ感のあるタフタで作りました。

tumugu 【 美品 】 コットンガーゼ Wワッシャー 2 way ブラウス

そのぶん身頃はすっきりとした作りにしています。

【新品・タグ付】L'Appartement GOOD ROCK SPEED T

繊細な肉感のフライスを使用し、女性らしさを出しています。

ホォアナデアルコjuana de arco シャツ ジャケット

前から見ても、後ろから見ても華やかなトップスです。

メルトザレディ melt the lady mood gloss shirt



Mediam Hall Open Tops

神崎 Point

Save The Queen セイブザクイーン アシメントリー 異素材 トップス

・肌、鎖骨の見え方は自身の匙加減で調節可能!

ENOF イナフ ace long shirts

・デコルテに施されたハリのある生地と身頃のカットソーが生む

美品オンザゴー PM

メリハリで華やかさと細見えが叶います

新品未使用 RIKO ワタガシブラウス 黒



SAINT JAMES セントジェームス 新品未使用 タグ付き ウェッソン T6

素材:[身頃]綿100%

2023ss GRACE CONTINENTAL フリルシアーコンビトップ

[別布]ポリエステル100%サイズ:着丈51cm、身幅41cm、肩幅40.6cm、袖丈34cmカラー:ホワイト/ブラック

JEAN PAUL GAULTIER パワーネット タートルネック 花柄



♡bigバスクプルオーバー

カラー···ブラック

プリメロ★うさみみセーラーセットアップBK

カラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ガリャルダガランテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

神崎恵さんコラボのトップスです。一度着用のみですが、似合わなかったので出品しました。STORY×神崎恵さん×ガリャルダガランテのトリプルコラボが実現!華やか美デコルテ 異素材あわせが目を惹ドッキングトップスリボンは立体的になるようたっぷりと分量を取り、ハリ感のあるタフタで作りました。そのぶん身頃はすっきりとした作りにしています。繊細な肉感のフライスを使用し、女性らしさを出しています。前から見ても、後ろから見ても華やかなトップスです。神崎 Point・肌、鎖骨の見え方は自身の匙加減で調節可能!・デコルテに施されたハリのある生地と身頃のカットソーが生むメリハリで華やかさと細見えが叶います素材:[身頃]綿100%[別布]ポリエステル100%サイズ:着丈51cm、身幅41cm、肩幅40.6cm、袖丈34cmカラー:ホワイト/ブラックカラー···ブラックカラー···ブラック

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ガリャルダガランテ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

新品 <CFCL>POTTERY TOP 5ユニセックス モンクレールロングTシャツcygne シーニュ ぺプラムブラウス Marie