新品未使用品です。

常識範囲内でしたら、お値下げ可能です!!

素材:ポリエステル: 100%刺繍糸 ポリエステル: 100%無地部分 ポリエステル: 100%

カラー:ピンク

サイズ:42

裾のボーラー刺繍が他にはない可愛らしさのロングマンパ。

布地に切れ目を入れて刺繍をするので透け感を楽しめるボーラー刺繍を裾と胸元に施したデザインに。

ウエスト部分は紐を絞って、形を整えられるデザインに。

手軽に羽織れ、ロングシーズン使える飽きのこないデザインは一枚あると重宝します。

パンツ合わせはもちろん、スカート×パンプスのフェミニンスタイルもおすすめ。

生地感: 薄手

伸縮性: なし

透け感: なし

裏 地: 裏なし

洗 濯: ドライクリーニング

※大きめにカットしている刺繍があるため、引っ掛かりに注意してください。

※繊細なレース生地を使用しております。

引っ掛けなど着用時のお取り扱いには十分ご注意下さい。

【実寸】

42:身幅59 肩幅58 着丈73.5 そで丈49

メルカリ便での発送になります。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 新品、未使用

