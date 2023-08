【安心発送】 Switch Nintendo Lite ケース＆カバーセット コーラル 携帯用ゲーム本体

Nintendo Switch Lite コーラル(ピンク)

・本体×1

・電源コード×1

・シリコンカバー

・グリップカバー

・本体用ケース

・スティックカバー2個

・液晶用クロス

・タッチペン

▼状態▼

一昨年購入してから数か月使用しましたが、通常のSwitchを購入し使うことがなくなったので出品します。

動作は問題なくドリフトなどもなく良好です。

本体は初期化してお送りします。

本体は美品だと思いますが、グリップカバーを付ける際の擦れというか商品写真のような色うつりのようなものが数か所あります。

画像参照のこと。

購入直後から常に液晶フィルムやグリップカバー、スティックカバーを付けて本体を全体的にカバーして使用していたので状態は良いと思います。

液晶の貼り方が下手で若干気泡が入っています。

電源コードに関しては充電は問題なくできますが商品写真のような本体に細かい擦ったような跡、コードに恐らくうちの猫が噛んだと思われるキズが所々あります。

気になってしまう神経質な方はご遠慮くださいませ。

家でガッツリプレイする時用のグリップカバーと、そのままケースに入れられる持ち運び時用のシリコンカバー、移動中の衝撃から守ってくれるケース、スティックカバー他をお付けします。

ケースはほとんど外に持ち出したことはないので綺麗だと思います。

シリコンカバーおよびグリップカバーは多少細かいキズはあるかと思いますので、気になる方はご購入はお控えください。

とはいえグリップカバー、シリコンカバー、ケースは合わせると¥3000程度した記憶があるのでお得かとは思います。

このセットがあれば普段の使用において不便はないかと思います。

▼注意点▼

電源コードに関しては使用感があるものの、本体の動作は良好でごく一部の擦れ跡を除けば美品にはなるかとは思います。

ただあくまで中古品および自宅保管ということをご理解の上、ご検討・ご購入をお願い致します。

color: コーラル

ゲーム機本体種類: Nintendo Switch

ポータブル・据置タイプ: ポータブルタイプ

#任天堂

#Nintendo

商品の情報 ブランド ニンテンドースイッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

