ご覧いただき、ありがとうございます!

NIKE AIR FORCE 1 LOW RETRO "COLOR OF THE MONTH" WHITE/WHITE-WHITE-METALLIC GOLD

ナイキ エアフォース 1 ロー レトロ "カラー オブ ザ マンス" ホワイト/ホワイト-ホワイト-メタリック ゴールド

カラー:ホワイト/メタリックゴールド

サイズ:27.5cm

正規品 未使用品。

現在スニーカーカルチャーに当然のものとして存在するAF1を救ったストーリーを称え、40周年のアニバーサリーを祝う1足がスタンバイした。"COLOR OF THE MONTH"の第1弾として登場するのは、トリプルホワイトのローカット。一見すると現行のトリプルホワイトと変わらないようだが、ヒールタブにはオリジナル仕様のブロック体、"NIKE AIR"ロゴが刺繍で配置される。アイステイは1995年以降に見られるスモールスウッシュを備えたフォルムを採用し、ディテールで40年間の歴史を表現した。'80sのブラックカルチャーに見られる、「ホワイトのスニーカーをフレッシュなままに履き、汚れたらすぐに持ち歩いている歯ブラシで磨く。」スタイルを象徴する付属の歯ブラシには、"Since 1982."の文字が刻まれ、AF1の誕生年をフィーチャー。「人々が作り上げたスニーカーカルチャー」を語る仕上がりとなっている。

#ナイキ #nike #アトモス #atmos #AJ #AIRJORDAN #ジョーダン #ジョーダン1

#AIRJORDAN1 #JORDAN1 #ブルズレッド

#エアジョーダン #bape #ape #Supreme

#シュプリーム #ベイプ #ABATHINGAPE

#ステューシー #JORDAN #NBA #KITH

#エアジョーダン1 #エアマックス #Airmax

#AIRJORDAN1MID #FEARLESS #FEAR

#DUNK #DUNKSB #ダンク #JORDAN270

#ジョーダンマーズ #JORDANMARS #BULLS #JORDANMARS270 #ジョーダンマーズ270 #AIRMAX90 #AIRMAX95 #エアマックス90 お好きな方。

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

