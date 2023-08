こちらはおまとめ用ページです。

柔らかなコットン素材が心地良い、ヨーガンレールの七分袖カットソーです。

首元は少し横に広い、すっきりしたクルーネック。

色柄はブラックにホワイトのランダムなドットです。

特に目立つ難など無く綺麗な状態ですので、お探しの方にぜひ。

●サイズ表記M

着丈 58cm

袖丈 48cm

肩幅 38cm

身幅 48cm

(若干の誤差はご容赦ください)

●素材:綿100%

●発送方法

匿名配送のメルカリ便で発送します。

梱包の都合上、ヤマト↔日本郵便は変更することがあります。

ご希望がある際は早めにお知らせください。

●その他

・タイトルや説明文に無い小物などは付属しません。

・自宅保管の中古品であることをご理解の上ご購入ください。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

●その他ヨーガンレール商品はこちら↓

#MYのヨーガンレール一覧

●その他のトップスはこちら↓

#MYのトップス一覧

●商品一覧はこちら↓

#MYの商品一覧

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

カラー...ブラック

袖丈...七分袖

柄・デザイン...ドット

ネック...クルーネック

季節感...春, 夏, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ヨーガンレール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

