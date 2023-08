SDガンダムのカードダス、キラキラ54枚セットです。

30年以上前のもので、カードホルダーに入れて自宅保管していました。

経年劣化のため気になる部分はあるかもしれませんが、基本的にはホルダーから出し入れしていないため、ヨレやハガレ、傷はないと思いますが美品をお求めの方はご遠慮ください。状態は画像でご確認ください。

金額もよくわかりませんので値下げ可です。

No.4:サザビー

No.5:ジオング

No.6:ジオング(頭)×2

No.43:ガンダム×2

No.47:シャア専用ゲルググ×2

No.49:エルメス×2

No.79:バウンドドッグ×2

No.83:フルアーマーZZ

No.84:Zガンダム×2

No.86:ヤクト・ドーガ×2

No.87:武者ガンダム×2

No.126:スーパーガンダム×2

No.127:武者ガンダムMk-Ⅱ×2

No.128:ジョニー・ライデン少佐専用ザクⅡ×2

No.131:ヤクト・ドーガ×2

No.166:武者Zガンダム

No.168:ZZガンダム

No.171:ビグザム

No.173:キュベレイ×2

No.200:スペリオルガンダム

No.208:武者ZZガンダム×2

No.209:フルアーマーガンダム×3

No.210:Zガンダム×2

No.212:ジョニー・ライデン少佐専用ゲルググ×3

No.213:メッサーラ×6

No.248:武者ニューガンダム

No.251:コマンドガンダム×2

No.253:キュベレイMk-Ⅱ

#SDガンダム

#カードダス

#ガンダム

#Zガンダム

#ZZガンダム

#武者ガンダム

#ジオング

