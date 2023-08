☆大会上位構築の緑キッドデッキです。

・お菊やネコマムシでやっかいな相手を狙って倒せ、ボニーなどでアドバンテージをとり、フィニッシャーのホーキンスやキッドで勝ち切る安定感のある構築です。

・大会上位構築なので紫カイドウや赤ゾロなど環境デッキ相手とも対等以上に渡り合えます。

☆インナースリーブとオーバースリーブの二重スリーブです。

#かしこまワンピデッキ

※カードは一律プレイ用になります。

※商品は即購入OK

※高レアリティのものでない限り型番とレアリティは統一していません。(高レアリティの場合は説明欄に記載致します)

※商品は期限内に梱包した上で発送致します。(水濡れ等の梱包をいたします)

■リーダー

《ユースタス・キッド》1

■デッキ

《ユースタス・キッド》2

《カポネ・ベッジ》4

《ジュエリー・ボニー》4

《スクラッチメン・アプー》4

《キラー》4

《ネコマムシ》4

《イゾウ》4

《お菊》4

《キラー》2

《X-ドレーク》4

《バジル・ホーキンス》4

《トラファルガ・ロー》2

《ユースタス・キッド》4

《メス》2

《藁備手刀》2

ワンピカード

ワンピースカード

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

