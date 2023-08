✼••┈┈••✼••┈┈••✼

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✼••┈┈••✼••┈┈••✼#M♡closet一覧【 他のお品はこちらから 】#M♡ワンピース一覧✼••┈┈••✼••┈┈••✼■kate spade NEW YORK Snappy Poplin Bow Dressケイトスペードニューヨークのロングワンピースです。落ち着いたネイビーカラーで大人女性にもピッタリなデザイン。Vネックでお顔もスッキリ見せてくれ、シルエットが美しく見える作りになっています。目立ったシミや汚れはないと思います。まだまだご着用いただけるお品物です✨■付属品 なし■サイズ 0(約S相当)肩幅 約44センチ身幅 約40.5センチウエスト 約35センチ着丈 約121センチ⚠︎素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■カラー ネイビー■素材 コットン ナイロンetc⚠︎商品と記載付属品のみの出品になります。⚠素人検品のため見落とし(記載にないダメージ)がある可能性も含めたお値段ですので、ご了承の上ご購入くださいませ。⚠︎着画は申し訳ありません。今後も多数レディースアパレル商品を出品予定です꒰⌯͒•·̫•⌯͒꒱もし宜しければ、checkくださいませ♡▽▽▽▽▽▽▽▽▽▽#M♡closet一覧

