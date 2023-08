最安値 1期 チョユリGLASSY Official ファンクラブ FANCLUB K-POP/アジア

チョユリの韓国公式1期ファンクラブキット

中身は2枚目のものが全てになります

・フォトブック(3枚目参照)

・コレクトブック(開封済み未使用)

・キーリングポーチ(開封済み未使用)

・マスキングテープ(新品未開封)

・トレカ(1枚のみ)

・ポストカード

⚠︎付属トレカは8枚ですが1枚のみになります

(現時点で残り7枚の出品予定はございません)

⚠︎メンバーシップカード×

3枚目の通り不注意でしまう際、フォトブックの裏面に

折れ目ができておりますm(_ _)m

4枚目の通り付属のカバーをして箱を閉じております

梱包方法:プチプチ 即購入○

#チョユリ チョユリ ファンクラブキット GLASSY

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

