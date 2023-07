MEKKI メッキ

新品タグ付き!MEKKI ワンピースCRINKLE DRESS

ワンピース マキシ丈ドレス

CRINKLE DRESS

2021年にマッハバールからデビューした

【メッキ】のドレスです。

表示サイズ︰36

平置き寸法︰

着丈約115cm 総丈約133cm(肩紐から計測)

身幅約43cm

カラー︰ブラック×グリーン

新品タグ付き 70000yen+tax

※以下引用※

タイプライターを使ったマキシ丈ドレスは、

両サイドにグリーンのラインを入れてスポーツムードを添える。量感があってもガーリーになりすぎない、スマートさを感じさせている。

ストラップに付いたラッフルは断ち切りして甘さを抑えています。

✅

新品ですが、個人での自宅保管品であること、

1度人の手に渡った物であることをご了承頂ける方のみ、ご購入お願い致します。

大変申し訳ございませんが、店舗並みの完璧を求められる方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。

折り畳んでの発送となりますので、

畳み皺はご了承下さい。

✅

即購入OKです!

お値引きをご希望の方は希望金額を

提示して下さい。

大幅なお値引きはご遠慮下さい。

早めの発送を心掛けておりますが

もし諸事情により発送が遅れる場合は

ご連絡致します。

喫煙者、ペットはいません。

●注意事項●

● 専用、取り置きはお断りしております。

●お品によっては

圧縮して発送する場合もあります。

●ショップ袋の簡易包装で

発送させて頂くことがあります。

●ゆうパケットポストは

発送から到着まで少しお時間がかかります。

お急ぎの方はご購入前に申し出て下さい。

「らくらくメルカリ便」に変更も可能ですが

その際は差額分をお支払い下さい。

●商品の大きさや厚みにより

らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に

変更する事もございます。

もし変更がNGの方は先に申し出て下さい。

● 値段交渉成立しても

先に買われた方を優先致します。

MEKKI メッキワンピース マキシ丈ドレスCRINKLE DRESS2021年にマッハバールからデビューした【メッキ】のドレスです。表示サイズ︰36平置き寸法︰着丈約115cm 総丈約133cm(肩紐から計測)身幅約43cmカラー︰ブラック×グリーン新品タグ付き 70000yen+tax※以下引用※タイプライターを使ったマキシ丈ドレスは、両サイドにグリーンのラインを入れてスポーツムードを添える。量感があってもガーリーになりすぎない、スマートさを感じさせている。ストラップに付いたラッフルは断ち切りして甘さを抑えています。✅新品ですが、個人での自宅保管品であること、1度人の手に渡った物であることをご了承頂ける方のみ、ご購入お願い致します。大変申し訳ございませんが、店舗並みの完璧を求められる方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。折り畳んでの発送となりますので、畳み皺はご了承下さい。✅即購入OKです!お値引きをご希望の方は希望金額を提示して下さい。大幅なお値引きはご遠慮下さい。早めの発送を心掛けておりますがもし諸事情により発送が遅れる場合はご連絡致します。喫煙者、ペットはいません。●注意事項●● 専用、取り置きはお断りしております。●お品によっては 圧縮して発送する場合もあります。●ショップ袋の簡易包装で 発送させて頂くことがあります。●ゆうパケットポストは発送から到着まで少しお時間がかかります。お急ぎの方はご購入前に申し出て下さい。「らくらくメルカリ便」に変更も可能ですがその際は差額分をお支払い下さい。●商品の大きさや厚みにより らくらくメルカリ便⇔ゆうゆうメルカリ便に 変更する事もございます。 もし変更がNGの方は先に申し出て下さい。● 値段交渉成立しても 先に買われた方を優先致します。

