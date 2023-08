全商品の取り扱い一覧

【中古】【人気】【極美品】

フュージョン☆赤☆レッド☆ダミエ

メンズ☆レディース☆ユニセックス

■【ランク:A 】

鮮やかなカラーでファッションの差し色ポイントカラーになり、さりげない高級感をもたらしてくれるお品です(*^^*)

■サイズ:表記90/36

全長 : 107cm(金具含む)

幅 : 3.5cm

ベルト間隔 : 87~97㎝

※多少の誤差はご容赦ください!

■カラー:フュージョン

■素材:トリヨン・レザー

■仕様:サンチュール・デトロイト ベルト

■付属品:保存袋、扱い説明紙

■シリアル : CA4113

■ダメージ箇所:表面1箇所、側面2箇所に1~3ミリ程の黒汚れありますが、全体的に未使用に近い美品』です(*^^*)あくまでも中古であることご理解頂き、お写真確認後の、納得のうえご購入よろしくお願いいたします(*^^*)

鑑定・真贋済み古物ショップにて購入しておりますので、【正規品】であることご安心くださいませ!

<状態説明>

●キズ/スレ:目立つものなし

●シミ/汚れ:表面1つ側面2つ3ミリ未満の黒汚れ(写真確認)

●ベタつき:なし

●糸ほつれ:なし

●型くずれ:穴広がりわずか

●金具状態:生活小キズ内側わずか

●補足など:未使用に近い美品です

⬇️ランク説明⬇️

N/新品未使用

S/未使用・未使用に近い

SA/未使用に近い

A/使用感の少ない綺麗な中古品

AB/やや使用感があるが綺麗な中古品

B/一般的な使用感のある中古品

BC/傷や汚れ等のダメージが多い中古品

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

