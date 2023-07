ワークシャツ以外にもドレスシャツの類で秀でたデザインが数多く残るフレンチヴィンテージ。

それらは教会に行く際の正装の下であったり、サックジャケットの下などに着られていたそうです。

細い糸を平織にして仕立てられた薄い生地のシャツ。

購入したお店のオーナー曰く、ブラックシャンブレーの生地だそうです。

サマーウェイトと表現される薄い生地で仕立てられており、富裕層がバカンスに行く際などに着られていたものでしょうか。

ワークシャツとはまた異なった、ドレス感のあるシャツです。

生地はハリ感が残る良いコンディションです。

大変風合いのある、夏場にも着やすいシャツの様に思います。

コレクタブルなアイテムでもある為、フレンチヴィンテージを集めている方にもオススメです。

前着丈/80.5cm

後着丈/90cm

肩幅/43cm

身幅/58cm

袖丈/58cm

※出品を取り消す場合がございます。

※ご都合による返品は応じません。

※採寸より多少の誤差がある場合がございます。

※写真や文章以外にダメージがある場合がございます。

ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

vintage フランス France ADOLPHE LAFONT ブラックモールスキン black moleskin jacket フレンチ フランス フランス軍 ビンテージ Le mont st Michel フランス軍、フレンチビンテージ、フレンチワークウェア、モールスキン、ブラックモールスキン、モンサンミッシェル、アドルフラフォン、M35、M38、M47、M52、デッドストック、ミリタリア、イギリス軍、ヨーロッパ古着 アニ散歩、RRL、ミリタリー、ビンテージ、リアルマッコイズ、ナイジェルケーボン 、アナトミカ、フィルソン、エンジニアードガーメンツ、マルジェラ、 ミリタリービンテージ 、ミリタリー、ヨーロッパビンテージ 、ユーロビンテージ

カラー...グレー

袖丈...長袖

柄・デザイン...無地

素材...コットン

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド アナトミカ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

