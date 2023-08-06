経典ブランド 赤琥珀イヤリング他おまとめ7点 イヤリング

13、5ミリのカット玉 5、6ミリのカット玉

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【めんたいこ様専用】オルガブランカ ベルタ イヤリング

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赤琥珀ペンダント 虫入り丸玉 グリーン琥珀ルース 虫入りペンダント グリーン琥珀ペンダント 帯留め

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おまとめ7点

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

13、5ミリのカット玉 5、6ミリのカット玉ぶら下がりの長さ約2、5cm金具：真鍮バネネジタイプ左右の色が若干違いますのでご了承下さい。お安く致しました。赤琥珀ペンダント 虫入り丸玉 グリーン琥珀ルース 虫入りペンダント グリーン琥珀ペンダント 帯留めおまとめ7点

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