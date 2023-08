✿----------------------------✿

early 20th c. postman wool jacket

【ブランド】

Brilla per il gusto|ブリッラ ペル イル グスト

【アイテム】

チェック柄 背抜き 2B 2釦

テーラードジャケット シルク リネン

麻 Lサイズ ビームス シアサッカー

薄手 春夏 リネン シルク

【サイズ】

表記:48

着丈:約73cm

身幅:約53cm

肩幅:約44cm

袖丈:約59cm

※素人採寸

【素材】

表地:綿(コットン) 65%

麻(リネン) 23%

絹(シルク) 12%

裏地:キュプラ 100%

【状態】

ランク:B

∟ 状態はお写真にてご確認お願いいたします。

気になる箇所がございましたらコメントにて

お写真の追加もさせていただきます^ ^

N新品

S未使用品

Aダメージや使用感が少ない商品

B多少使用感のある商品

C使用感があり、多少ダメージがある商品

D使用感があり、大きなダメージがある商品

【購入先】

大手リサイクルショップ(AACD加盟店)

→鑑定済みの正規品です⭐︎万が一偽物だった場合は、迅速に返品対応させていただきます^ ^

✿フォロー割始めました✿

こちらのアカウントをフォローいただき、

ご購入前に「フォローしました!」とコメントください^ ^ 確認次第すぐにお値段を変更させていただきます♪

*2,000円以上 ▶︎100円OFF

*5,000円以上 ▶︎300円OFF

*10,000円以上 ▶︎500円OFF

=======================

■確認事項

・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。

・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。

・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。

・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。

=======================

管理番号:

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ブリッラペルイルグスト 商品の状態 目立った傷や汚れなし

✿----------------------------✿ アイテム別まとめはこちら♡ ▶︎ #marons_mens✿----------------------------✿【ブランド】Brilla per il gusto|ブリッラ ペル イル グスト 【アイテム】チェック柄 背抜き 2B 2釦 テーラードジャケット シルク リネン麻 Lサイズ ビームス シアサッカー薄手 春夏 リネン シルク 【サイズ】表記:48着丈:約73cm身幅:約53cm肩幅:約44cm袖丈:約59cm※素人採寸【素材】表地:綿(コットン) 65% 麻(リネン) 23% 絹(シルク) 12%裏地:キュプラ 100%【状態】ランク:B∟ 状態はお写真にてご確認お願いいたします。 気になる箇所がございましたらコメントにて お写真の追加もさせていただきます^ ^N新品S未使用品Aダメージや使用感が少ない商品B多少使用感のある商品C使用感があり、多少ダメージがある商品D使用感があり、大きなダメージがある商品【購入先】大手リサイクルショップ(AACD加盟店)→鑑定済みの正規品です⭐︎万が一偽物だった場合は、迅速に返品対応させていただきます^ ^✿フォロー割始めました✿こちらのアカウントをフォローいただき、ご購入前に「フォローしました!」とコメントください^ ^ 確認次第すぐにお値段を変更させていただきます♪*2,000円以上 ▶︎100円OFF*5,000円以上 ▶︎300円OFF*10,000円以上 ▶︎500円OFF=======================■確認事項・商品の多くはused品となっております。ご理解の上、ご購入お願いいたします。・商品の状態は、お写真にてご確認をお願いいたします。・商品説明に記載のない大きなダメージがあった場合は評価前にお知らせください。すぐに対応させていただきます。・発送は簡易梱包になりますので、衣類などは畳み皺ができることがあります。ご了承ください。=======================管理番号:

