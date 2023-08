★For spare parts , No Logic bord★

Macbook Pro 13インチ 2012 4G/878GB office付

★Aランク美品!!

レッツノート CF-SZ6 i5 7300U SSD512GB 8GB DVD

★ボード取り外し前の充放電回数は僅か16回!!

美品☆MacBook Pro (13-inch,2020)整備済み調整品

★パーツ取りもしくはロジックボード搭載ベース用に★

NEC PC LL750/E i7-2670/SSD512/8G/Win11



難 NA801 Winndows11 ノートパソコン SSD GeForce

■Non-refundable.

✨Core i3/爆速SSD新品/8GB/在宅✨すぐ使えるノートパソコン



超美品surface Pro6 ブラック 8G/256G Office2021

Macbook Pro 16 インチ late 2019 touch bar

ノートパソコン core i7 windows11 オフィス付き AH77/EW

Model A2141 MVVK2J/A スペースグレー

新世代Windows11✨ NEC LaVie ノートパソコン すぐに使えます!

タッチバー搭載モデル 現状特価品 です!

S8 カメラ付&大容量750GB⭐️副業や趣味にも初心者おすすめノートパソコン



【美品】SONY✨VAIO✨小型・軽量・薄型で持ち運び便利ノートパソコン

【コンディション】

APPLE MacBook Air MACBOOK AIR MQD42J/A

ロジックボードを取り外した現状品です。

富士通 白 15.6" i7 2019年 SSD:500G office マウス



Critea DX-W7 Core i7 8565U/15.6インチ フルHD…

■ロジック取り外し前の情報

※最終値下げ※ 7インチ UMPC 【ONE MIX 2S】ペン付き

充放電回数は僅か16回で、基本動作は全て問題無し

Office2019&WIN11搭載!dynabook T45/RWD 8GB

ランクAとして販売する状態でした。

お手軽価格、SSD搭載、カメラ付き、メモリー4GB、富士通



上品な黒✨ 東芝 新品SSD120GB Wi-Fi DVD ノートパソコン

Apple Hardware test OK

Surface Laptop2+OfficeHome&Business2016

バッテリー OK

Huawei ノートパソコンMateBook D

キーボード OK

【累積 10842H】SV7 i5 8350U SSD 256GB メモリ 8G

Wifi OK

高性能ノートパソコン‼️core i5✨快適SSD✨8GB✨学生✨ビジネス✨東芝✨

スピーカーOK

M1 MacBook Air 16GB 512GB AppleCare+

液晶OK ライン抜けやムラ無、スポット無

MacBookpro 2019

内蔵カメラOK

マーティ様専用 S15 VJS151C11N I5 8GB 500GB

FAN稼働OK

Hp ノートパソコン i7 第8世代 32GB メモリ ssd256hdd500

SSD SMART確認OK

極美品-海外版s540-Xiaoxin 13pro-Ryzen7 4800u

USB OK

【Office搭載! 】Lenovo ThinkPad X280 第8世代i5



mouse X4-i5 Core i5/8GBメモリ/256GB SSD/14…

外装は、使用感はほぼ無く目立つキズも無く微スレのみの美品です!

タカさま Core i7 東芝 Dynabook SSD ノートパソコン



MacBook pro 15インチ 2019 corei9 メモリ32GBモデル

液晶面もコーティング劣化もなくとても綺麗です!

MacBook Pro i7 SSD512GB メモリ16GB Office付き

キーボードも使用感少なく綺麗です!

13585 現状特価 Macbook Pro 2019 Model A2141

取り外し前まで、筐体、液晶、キーボード、トラックパッド、バッテリーは使えていましたので

EPSON i5 / 4G / HDD 500G / FHD

【液晶、筐体、キーボード、トラックパッド、バッテリー】のパーツ取り、もしくはロジックボードを搭載してお使いいただく、

Ruruaさん専用

などの用途があると思います。

◆NEC タッチパネル搭載 超軽量ウルトラBook◆わずか769g◆

ロジックボード搭載用ネジ類をお付けします。

HP ZBook15 G6 i7-9850H/32GB/SSD1TB/T2000



MacBookAir 13インチ スペースグレイCore5 256GB 2019

※参考用に取り外し前に付いていたロジックボードの元のスペックを載せておきます。

【美品】CF-SZ5YDLQR バッテリー 大量に残量100%表示6時間59分



MacBook Pro M2 256GB

OS Mac OS Monterey

【週末セール】Windows11/Corei7/16GB/SSD512GB

Core i7 2.6GHz

FMV LIFEBOOK AH77/C2

メモリ 16G

<超美品・激安> ノートパソコン NEC Win11 Home 64 bit

ストレージ 512GB

【2020年製DELL 5300】13.3型 Office付 No.0442

16インチ液晶(3072 x 1920ピクセル)

Core i5SSDVAIOバイオWindows10ノートパソコンカメラPC

UHD Grapics 630 AMD Radeon Pro

MacBook Pro 2019年モデル 16インチ メモリ32GB

無線LAN

特価 美品&i7特別モデル+高速SSD+SSD✨ブルーレイ 富士通ノートパソコン

Bluetooth 5.0

①富士通製 ノートPC LIFEBOOK A579/B



MacBookPro 13inch MD101J/Aメモリ16GB

■セット内容

大人気✨カメラ付きホワイト薄型ノートパソコン✨大容量8G 快適SSD

本体

Apple M2チップ搭載13.6インチMacBook Air シルバー

元箱

爆速SSD 2017年 CF-SZ6 高速第7世代 フルHD Windows11

ロジックボード搭載用ネジ類

MSI Raider GE76-12UGS-218JP ゲーミングノートパソコン



corei7✨ハイスペック❗️SSD240GB❗️メモリー8GB❗️すぐ使える✨

※一切免責の商品となります。

Dell G3 15 プラチナ Core i7 10750H・16GBメモリ・…

※記載事項以外に何らかの不具合がある可能性もございます。

Surface laptop 2 ブルー☘SSD256GB☘Corei5第8世代

※動作、状態確認は出品時チェックによるものです。

新品未使用 レッツノート Let’s note QV1 Corei5 16GB

※ご購入後は返却できかねます。

PC-NS150HA NEC lavie ノートパソコン



MacBook pro 2015

【遠方送料について】

Windows11 オフィス付きCore i5 SSD新品DELLノートパソコン

※北海道/沖縄/離島の場合、送料が +550円 かかります。

MacBookPro 15.4inch 2010



最新Windows10 ノートパソコン 富士通 すぐに使えます! WiFi

シリアル:C02ZQ123MD6P

【cognac様専用】DELL XPS13 9380

管理:7053220230419-0426

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

★For spare parts , No Logic bord★★Aランク美品!!★ボード取り外し前の充放電回数は僅か16回!!★パーツ取りもしくはロジックボード搭載ベース用に★■Non-refundable.Macbook Pro 16 インチ late 2019 touch barModel A2141 MVVK2J/A スペースグレータッチバー搭載モデル 現状特価品 です!【コンディション】ロジックボードを取り外した現状品です。■ロジック取り外し前の情報充放電回数は僅か16回で、基本動作は全て問題無しランクAとして販売する状態でした。Apple Hardware test OKバッテリー OKキーボード OKWifi OKスピーカーOK液晶OK ライン抜けやムラ無、スポット無内蔵カメラOKFAN稼働OKSSD SMART確認OKUSB OK外装は、使用感はほぼ無く目立つキズも無く微スレのみの美品です!液晶面もコーティング劣化もなくとても綺麗です!キーボードも使用感少なく綺麗です!取り外し前まで、筐体、液晶、キーボード、トラックパッド、バッテリーは使えていましたので【液晶、筐体、キーボード、トラックパッド、バッテリー】のパーツ取り、もしくはロジックボードを搭載してお使いいただく、などの用途があると思います。ロジックボード搭載用ネジ類をお付けします。※参考用に取り外し前に付いていたロジックボードの元のスペックを載せておきます。OS Mac OS MontereyCore i7 2.6GHzメモリ 16Gストレージ 512GB16インチ液晶(3072 x 1920ピクセル)UHD Grapics 630 AMD Radeon Pro無線LANBluetooth 5.0■セット内容本体元箱ロジックボード搭載用ネジ類※一切免責の商品となります。※記載事項以外に何らかの不具合がある可能性もございます。※動作、状態確認は出品時チェックによるものです。※ご購入後は返却できかねます。【遠方送料について】※北海道/沖縄/離島の場合、送料が +550円 かかります。シリアル:C02ZQ123MD6P管理:7053220230419-0426

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

NEXUSさま専用カメラ付PC✨人気のNEC✨ノートパソコン オフィス付きLenovo ideapad Y700-15ISK ゲーミングノートパソコンb351✨限定/6世代 /薄型/SSD512/8GB/ブルーレイ✨ノートパソコン☆超高性能GeForce❗爆速i5&SSD☆MSI 爆速ゲーミングPC☆Apple MacBookPro 2022 M2 16GB/ 256GBMacBook Air M1 8GB/512GB AppleCare+おまけ付きb147✨美品/大画面の薄型モデル /カメラ/文章作成やネットも✨ノートパソコンSyoさん専用Macbook Pro core i5 16GB 512GBONEXPLAYER mini Pro Ryzen7 6800U 1TB爆速で動くノートパソコン✨メモリ8GB&SSD搭載✨MS office 2021