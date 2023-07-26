お知らせ ログイン 会員登録 出品
出産祝い 使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX ブルーレイレコーダー

商品の説明

DIGA(ディーガ)用データ書込み可能な3TB増量用HDD
カルメン・レッド様専用　SONY BDZ-EW520
高耐久性で低発熱のWDREDシリーズ 3TB WD30EFRX
Panasonic DMR-BXT3000 全録Blu-rayレコーダー 4TB
使用時間は39時間ですので、長期使用可能
◎動作品/（HDD２TBに増量換装）Panasonic DMR-BWT520
ご購入後、DIGAの型番をお知らせください。データ書き込み後発送させていただきます。
DBR-M590 TOSHIBA REGZA レコーダー　東芝　レグザ　全録
HDDの交換（換装）方法の説明書を同梱しますので、プラスドライバーだけで、装着できます。
ブルーレイレコーダー　SONY BDZ-ZW500

パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BWT620 容量1TB
DMR-BRTシリーズ、DMR-BWTシリーズ、DMR-BZTシリーズに対応
4/8(土)19:00まで Blu-rayディスクレコーダー、録画用 ディスク
対応機種
TOSHIBA　ブルーレイレコーダー　DBR-Z410　2013年製
DMR-BZT900/BZT800/BZT700/BZT701/BZT600/BZT9000/910
使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX
/BZT810/710/BZT815/BZT920/BZT820/BZT720/BZT725
東芝ブルーレイレコーダー　DBR-Z420(14年製)
/BZT9300/BZT830/BZT730
マーくん様専用　ジャンク品　パナソニック　レコーダー　DMR-BRZ1010
DMR-BWT500/BWT510/BWT620/BWT520/BWT630/BWT530
シャープ 1TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BD-W1200
DMR-BRT300/BRT210/BRT220/BRT230
パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BZT760 2TB

SONY BDZ-ZW1800 BLACK
換装後、初期設定を選択してHDD管理からHDDのフォーマットをすれば使用できます。
N2QBYB000014 パナソニック BD/HDDレコーダー用リモコン
増設後、DRモードでは約270時間録画可能
SONY BDZ-ZW500　2番組同時録画/外付HDD対応/無線LAN内蔵　①

SONY BDZ-EW1100 Blu-rayディスクレコーダー
WD30EFRX
2TB パナソニック 3チューナー HDD/BDレコーダー DMR-BZT750
容量/フォームファクタ:3TB/3.5インチ
BDZ-AT350S ソニー ブルーレイレコーダー
回転数:5400rpm
SONY 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-RX35
インターフェイス:SATA3.0
ソニー ブルーレイディスク/DVDレコーダー HDD500GB 無線LAN内蔵
キャッシュ:64MB
brw1020 18年製 整備済
MTBF（平均故障間隔）は百万時間の高耐久性
CMカットの名機★DVR-BZ240★1TBに増量★三菱リモコン付き★三菱電機

FUNAI ブルーレイディスクレコーダー　FBR-HW1000 本体のみ
個人出品につきNC/NRでお願いします
SONY ブルーレイレコーダー BDZ-L55

【田野吉様 専用】パナソニック4Kディーガ DMR-4T302
他にも出品していますので、こちら→　#てつじん38 をご覧下さい。
BD-NT1200三番組同録可/1TB/リモ付/18年製実動品/ドラ丸/小型軽量

すぐ使えるセットPanasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRG1030
#DIGA #ウエスタンデジタル　#換装　#増設　 #ディーガ　#3TB #DMR #BWT #BZT #使用時間小　#WDRED #レコーダー　#ブルーレイレコーダー

TOSHIBA REGZA レグザサーバー DBR-M490　ジャンク品

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

ソニー SONY 1TB 3番組同時 ブルーレイレコーダー BDZ-ET1200

東芝レグザサーバー DBR-T550

値下げ★2番組同時録画★Panasonic ブルーレイレコーダー・BWT560
DIGA(ディーガ)用データ書込み可能な3TB増量用HDD高耐久性で低発熱のWDREDシリーズ 3TB WD30EFRX使用時間は39時間ですので、長期使用可能ご購入後、DIGAの型番をお知らせください。データ書き込み後発送させていただきます。HDDの交換（換装）方法の説明書を同梱しますので、プラスドライバーだけで、装着できます。DMR-BRTシリーズ、DMR-BWTシリーズ、DMR-BZTシリーズに対応対応機種DMR-BZT900/BZT800/BZT700/BZT701/BZT600/BZT9000/910/BZT810/710/BZT815/BZT920/BZT820/BZT720/BZT725/BZT9300/BZT830/BZT730DMR-BWT500/BWT510/BWT620/BWT520/BWT630/BWT530DMR-BRT300/BRT210/BRT220/BRT230 換装後、初期設定を選択してHDD管理からHDDのフォーマットをすれば使用できます。増設後、DRモードでは約270時間録画可能WD30EFRX容量/フォームファクタ:3TB/3.5インチ回転数:5400rpmインターフェイス:SATA3.0キャッシュ:64MBMTBF（平均故障間隔）は百万時間の高耐久性個人出品につきNC/NRでお願いします他にも出品していますので、こちら→　#てつじん38 をご覧下さい。#DIGA #ウエスタンデジタル　#換装　#増設　 #ディーガ　#3TB #DMR #BWT #BZT #使用時間小　#WDRED #レコーダー　#ブルーレイレコーダー

商品の情報

ブランドパナソニック
商品の状態目立った傷や汚れなし

出産祝い 使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX ブルーレイレコーダー

40分钟前

出産祝い 使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX ブルーレイレコーダー

¥12,000 ¥10,200

(税込) 送料込み
8
8
購入手続きへ

商品の情報

www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

b73c1

 1523

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (8)

b73c1
出産祝い 使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX ブルーレイレコーダー 出産祝い 使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX ブルーレイレコーダー

使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX | フリマアプリ ラクマ

使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX | フリマアプリ ラクマ


使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX Western Digital SATA

使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX Western Digital SATA


使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX

使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX


Panasonic - 使用時間極小DIGA換装用 大容量HDD 3.5インチ 3TB

Panasonic - 使用時間極小DIGA換装用 大容量HDD 3.5インチ 3TB


DIGAにUSB ハードディスクを買うか、内蔵HDD換装か？DIGAの機種別最大

DIGAにUSB ハードディスクを買うか、内蔵HDD換装か？DIGAの機種別最大


Panasonic DIGA ハードディスク(HDD) 換装 分解して大容量化 ※6TB、8TB

Panasonic DIGA ハードディスク(HDD) 換装 分解して大容量化 ※6TB、8TB


Panasonic DIGA 換装用 AVコマンド対応・低発熱のハードディスク(HDD

Panasonic DIGA 換装用 AVコマンド対応・低発熱のハードディスク(HDD

ログインしてコメントする

この商品を見ている人におすすめ

  1. ホーム
  2. 出産祝い 使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX ブルーレイレコーダー
© www.inba.net, Inc.