出産祝い 使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX ブルーレイレコーダー

DIGA(ディーガ)用データ書込み可能な3TB増量用HDD

カルメン・レッド様専用 SONY BDZ-EW520

高耐久性で低発熱のWDREDシリーズ 3TB WD30EFRX

Panasonic DMR-BXT3000 全録Blu-rayレコーダー 4TB

使用時間は39時間ですので、長期使用可能

◎動作品/（HDD２TBに増量換装）Panasonic DMR-BWT520

ご購入後、DIGAの型番をお知らせください。データ書き込み後発送させていただきます。

DBR-M590 TOSHIBA REGZA レコーダー 東芝 レグザ 全録

HDDの交換（換装）方法の説明書を同梱しますので、プラスドライバーだけで、装着できます。

ブルーレイレコーダー SONY BDZ-ZW500



パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BWT620 容量1TB

DMR-BRTシリーズ、DMR-BWTシリーズ、DMR-BZTシリーズに対応

4/8(土)19:00まで Blu-rayディスクレコーダー、録画用 ディスク

対応機種

TOSHIBA ブルーレイレコーダー DBR-Z410 2013年製

DMR-BZT900/BZT800/BZT700/BZT701/BZT600/BZT9000/910

使用時間39H DIGA換装用 大容量HDD3.5インチ3TB WD30EFRX

/BZT810/710/BZT815/BZT920/BZT820/BZT720/BZT725

東芝ブルーレイレコーダー DBR-Z420(14年製)

/BZT9300/BZT830/BZT730

マーくん様専用 ジャンク品 パナソニック レコーダー DMR-BRZ1010

DMR-BWT500/BWT510/BWT620/BWT520/BWT630/BWT530

シャープ 1TB 2チューナー ブルーレイレコーダー BD-W1200

DMR-BRT300/BRT210/BRT220/BRT230

パナソニック ブルーレイレコーダー DMR-BZT760 2TB



SONY BDZ-ZW1800 BLACK

換装後、初期設定を選択してHDD管理からHDDのフォーマットをすれば使用できます。

N2QBYB000014 パナソニック BD/HDDレコーダー用リモコン

増設後、DRモードでは約270時間録画可能

SONY BDZ-ZW500 2番組同時録画/外付HDD対応/無線LAN内蔵 ①



SONY BDZ-EW1100 Blu-rayディスクレコーダー

WD30EFRX

2TB パナソニック 3チューナー HDD/BDレコーダー DMR-BZT750

容量/フォームファクタ:3TB/3.5インチ

BDZ-AT350S ソニー ブルーレイレコーダー

回転数:5400rpm

SONY 320GB 2チューナー ブルーレイレコーダー BDZ-RX35

インターフェイス:SATA3.0

ソニー ブルーレイディスク/DVDレコーダー HDD500GB 無線LAN内蔵

キャッシュ:64MB

brw1020 18年製 整備済

MTBF（平均故障間隔）は百万時間の高耐久性

CMカットの名機★DVR-BZ240★1TBに増量★三菱リモコン付き★三菱電機



FUNAI ブルーレイディスクレコーダー FBR-HW1000 本体のみ

個人出品につきNC/NRでお願いします

SONY ブルーレイレコーダー BDZ-L55



【田野吉様 専用】パナソニック4Kディーガ DMR-4T302

他にも出品していますので、こちら→ #てつじん38 をご覧下さい。

BD-NT1200三番組同録可/1TB/リモ付/18年製実動品/ドラ丸/小型軽量



すぐ使えるセットPanasonic ブルーレイ DIGA DMR-BRG1030

#DIGA #ウエスタンデジタル #換装 #増設 #ディーガ #3TB #DMR #BWT #BZT #使用時間小 #WDRED #レコーダー #ブルーレイレコーダー

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

DIGA(ディーガ)用データ書込み可能な3TB増量用HDD高耐久性で低発熱のWDREDシリーズ 3TB WD30EFRX使用時間は39時間ですので、長期使用可能ご購入後、DIGAの型番をお知らせください。データ書き込み後発送させていただきます。HDDの交換（換装）方法の説明書を同梱しますので、プラスドライバーだけで、装着できます。DMR-BRTシリーズ、DMR-BWTシリーズ、DMR-BZTシリーズに対応対応機種DMR-BZT900/BZT800/BZT700/BZT701/BZT600/BZT9000/910/BZT810/710/BZT815/BZT920/BZT820/BZT720/BZT725/BZT9300/BZT830/BZT730DMR-BWT500/BWT510/BWT620/BWT520/BWT630/BWT530DMR-BRT300/BRT210/BRT220/BRT230 換装後、初期設定を選択してHDD管理からHDDのフォーマットをすれば使用できます。増設後、DRモードでは約270時間録画可能WD30EFRX容量/フォームファクタ:3TB/3.5インチ回転数:5400rpmインターフェイス:SATA3.0キャッシュ:64MBMTBF（平均故障間隔）は百万時間の高耐久性個人出品につきNC/NRでお願いします他にも出品していますので、こちら→ #てつじん38 をご覧下さい。#DIGA #ウエスタンデジタル #換装 #増設 #ディーガ #3TB #DMR #BWT #BZT #使用時間小 #WDRED #レコーダー #ブルーレイレコーダー

商品の情報 ブランド パナソニック 商品の状態 目立った傷や汚れなし

TOSHIBA REGZA レグザサーバー DBR-M490 ジャンク品ソニー SONY 1TB 3番組同時 ブルーレイレコーダー BDZ-ET1200東芝レグザサーバー DBR-T550値下げ★2番組同時録画★Panasonic ブルーレイレコーダー・BWT560