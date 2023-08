新品SELLE ANATOMICA R2 Rubber Saddleセレアナトミカラバーサドル穴あきモデルブラック黒

①詳細

・購入時期:2023年

・購入先:circles

・モデル名:SELLE ANATOMICA R2 Rubber Saddle

・色:ブラック

・付属品:箱等※画像にある通りで購入時より付属していた物全て

・座面:Tensionable Vulcanized EPDM Rubber Top

・フレーム:Cast aluminum

・レール:Stainless steel tubular rails

・重量:453g

・制限体重目安: 約113kg まで

・HP:https://shop.circles-jp.com/products/selle-anatomica-r2-rubber-saddle?_pos=2&_sid=fef282784&_ss=r

②状態

試着のみの新品同様

③その他

・出品する際に検品を行っておりますが当方素人の為、見落としてしまう場合もございます。

・完璧な物を求める方や神経質な方はご入札はご遠慮下さいませ。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

