2022年新作 天然の蓮　インテリア　インテリア雑貨　アート　プレゼント　開運　木パネル　原画 アート/写真

種類···絵画 素材···木材星未来工房©︎ MAKI樹のアート作品ですボタニーペインティング天然の蓮の葉、インド菩提樹、ゴムの樹の葉モンステラを貼り付け天然の葉脈を輝かせたアートです開運を導くようなエネルギッシュなアートは一般的な描いたアートではなく天然の葉の美しいアートだから。リビングや寝室、玄関や仕事場にいつも目にする場所に飾るのがオススメです木のパネルに紐用の金具をつけております軽量なので問題ありませんニス加工かレンジ加工したもの直射日光を避け、雨に濡れないよう室内でお楽しみくださいMAKI樹は、プロのイラストレーターたくさんの経験を経て現在は海アート作家 ハワイアンアート作家ボタニーペインティング認定講師流行りの海レジンに似ていますが職人技の着色方法で新しい海アートを描きます今回メルカリでの販売は海アートではなく光のアートです【美の光】縦34cm横23cm奥行2cm#海アート #インテリア #お祝い#アート #アートパネル #蓮の葉 #プレゼント #開運 #癒し商品 #ボタニーペインティング

