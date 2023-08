この度はご覧頂き誠にありがとうございます。

ksubi ダメージスキニー ブルー 28



高級 D&G ドルチェ & ガッバーナ ドルガバ ストレート ダメージ デニム

【希少】90s FUBU 極太 バギーパンツ ペインター デニム W40 ワイド B系 刺繍ロゴ になります!

SUMARI USAF UTILITY TROUSERS

デザイン、ロゴともにかっこよく、とにかく太くて90s 00s のHIP HOP、B系ファッションにどハマりする抜群のシルエットです!

【即購入可】ジーンズ W38 4枚組



1993年製 美品 USA製 リーバイス501 濃いめ ジーンズ 実寸W38

■サイズ W36

GERUGA / Wニーデニム



70s 66前期 bige 505 赤耳つき オリジナル

ウエスト幅 44 ヒップ幅 67 股上 36.5 股下 73.5

02AW ジョージ期 泥加工 デニム 宮下期 3×28 ゴールデンサイズ カート



【最終値下げ】Levi's 501xx 66前期 vintage

※素人採寸なので多少の誤差はご了承ください

RRL デニムパンツ MADE IN USA 32×32 TNT-469



COOGI 刺繍デニムパンツ ワイドデニム W36

■状態

ディオールオムジーンズ

年代物の古着になりますので、使用感はありますが、目立つ傷や汚れはありません。デニムの色落ちや裾の擦れ等はありますが、いい感じのエイジングとなっていてかっこよくご着用いただけるかと思います。

USA製 リーバイス501 ブラック 先染め

(素人ですので、見落とし等ご了承ください。)

Levi's 501XX復刻 USA製バレンシア



VINTAGE LEVI'S リメイクデニム

【発送方法】

ヒステリック グラマー アンディウォーホル 0493AP01 デニムパンツ

らくらくメルカリ便より発送致します。

Diesel バイカー FOURK スリム スキニー デニム W27 L30

匿名発送ですので個人情報は保護されます。

Traditional wether wear union slack 103

コンパクトな梱包で発送いたします。予めご了承ください。

70s levi's リーバイス 646 フレアデニム



sugarcane シュガーケーン 41947 ジーンズ 1947年 33

【注意事項】

リーバイス517w33ブーツカットジーンズフレアデニムブルー古着サドルマンメンズ

メッセージの途中でも購入ボタンを先に押された方が優先となります。

Diesel スウェットデニム w31 KROOLEY-X-T ジョグデニム

大幅な値下げや専用等は基本的に致しませんが、ご希望等ありましたらコメント下さい。

【新品・未使用】mnml ストレートクラッシュデニム 33inch

出品時に確認しておりますが、あくまで古着ですのでご理解の上ご購入お願いします。

KH91 JEANS MADE IN JAPAN XL



旧ドゥニーム ジーンズ Gパン 66 オリゾンディティ31 濃紺

以上読んで頂きありがとうございます。

美品 Levi's66501 日本製復刻 W32

気持ちの良いお取引きができればと思っておりますので、よろしくお願いします。

【早い者勝ち】グラミチ×ビームス 5ポケット デニム Sサイズ



カリフォルニアライン ボーダーパンツ 31インチ

Supreme カーハート carhartt ディッキーズ DICKIES ナイキ ゆるだぼ オーバーサイズ 90s ヴィンテージ KARL KANI カールカナイ FUBU フブ ENYCE エニーチェ SEAN JOHN ショーンジョン ROCA WEAR ロカウェア MECCA メッカ SOHK SCHOOL OF HARD KNOCKS AKADEMIKS アカデミクス NAUTICA 550 560 リーバイス Levi’s 874 ダブルニー

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド フブ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

