○ROTOL SHELL MOUNTAIN PARKA ロトル ナイロン マウンテンシェルパーカー ブラック L

○ナイロン100%

○size L(表記サイズ2ですが実寸を参考にこちらにカテゴライズさせて頂いております。詳しくは下記サイズにてご確認ください)

肩幅 56cm

身幅 62cm

着丈 77cm

袖丈 62cm

※着用感に関しましては身長 体重 体型による個人差がございますので返答致しかねます。実寸を参考にお手持ちのお洋服にてご確認くださいませ^ ^

*アウトドアギアながらすっきりとした都会的で洗練されたデザインとフォルム ドローコードでシルエットを変えられる点も◎

*モードな雰囲気漂うシンプルで飽きのこないブラックワントーンカラーはコムデギャルソンやヨウジヤマモトの様なスタイリングからコモリやオーラリー等のナチュラルテイストな着こなしがお好きな方にも刺さる一枚♪

*着回しの良いナイロンシェルに裏地フリースの二層仕立て デザインと機能性を備えたテック系のグッドピース^ ^

*メンズカテゴリーですがデザイン カラーリング サイズ感から女性の方が着用しても良い雰囲気です^ ^

○ジェンダーレスな今、男女問わずユニセックスに着用して頂けます♪

○タグこそございませんが試着程度の美品になります。サイズの合う方、お探しの方はぜひご検討くださいませ^ ^

○画像ならびに商品状態を確認頂き気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください^ ^

○追跡可能ならくらくメルカリ便にて発送致します。頂いたコメントにはすべて迅速に対応させて頂いておりますのでご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ☆

☆シャツ ジャケット スウェット パーカー USA製 UK製 をはじめドメスティックブランド ノーブランド アウトドア モード系ブランドなどジャンルを問わず幅広く出品させて頂いておりますので気になるお品がございましたらぜひよろしくお願い致します^_^

カーゴパンツ

ノースフェイス

ダウンジャケット

ヌプシ700

アンタークティカ

デナリ

バルトロライト

レディース

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ワンエルディーケー 商品の状態 未使用に近い

