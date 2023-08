安く仕入れたら相場関係なくお安く出品致します!

⭐️最高品質⭐️芸能人✨特注✨刻印ネックレス✨アンカーチェーンピアス、ブレスレットも



田崎タサキTASAKIシルバー金具真珠ゴールドパールコンビネックレス7.5mm玉

消費税無し!

18金 K18 ボールチェーンネックレス 男女兼用 6.3g 44㎝ Z848



ティファニー ヴィンテージ コインエッジ ドッグタグ ボールチェーン ネックレス

フォロワー様5%割り引き!

喜平 9.9g 18金製



美品✨ティファニー パロマピカソ ネックレス チャーム 925 シルバー

リピーター様更に5%割り引き!

Christian DIOR クリスチャン・ディオールのネックレスCDマークです



スカルベア ブラック

毎朝平均30品新規出品!

CHANEL ハートネックレス



珊瑚 サンゴ ネックレス K18 ビーズ 玉 シルバー 2点セット 小物 お洒落

安心の株式会社店舗展開中!

【美品】クリスチャンディオール 鍵デザイン ネックレス ブレスレット セット



MARIHAコインネックレス47cm

送料無料!

エメラルドネックレスk18



⭐︎【天然】アメジスト ペンダントトップ k18 19ct

即日発送!

ヴァンクリーフ ヴィンテージアルハンブラ ネックレス



ダイヤモンドクロスペンダント

新品未使用!一部除外

JF222★高級 ダイヤモンド0.5ct K18 ネックレス



ブライダルヘアアクセサリー

購入後のケアも満足感満点!

ほぼ 未使用 レア クリスチャンディオール CD ロゴ モチーフ ネックレス



⟡.·*.ヴァンドーム青山 シャンパンカクテルダイヤモンドネックレス⟡.·*.

ジュエリーボックス無料!

ミキモトパールネックレス 7.5ミリ〜8ミリ 美品



ティファニー ダイヤモンド スモール クロス ネックレス

ラッピング無料!

(70)Robin.Steele ロビンスティール ネックレス



ティファニー、シルバー、ネックレスとリングまとめ売り

全サイト良いトータル評価3万達成!

K18WG パール あこや真珠 ペンダント ネックレス 6.8mm 6月誕生石



K18ルビーダイヤモンドネックレス



新品 I'M OK別注 RonHerman ロンハーマン ナバホパールネックレス

【商品の概要】

クリスチャンディオール ネックレス ヴィンテージ



K18WG ダイヤモンド 猫 ネコ ゴールドネックレス 美品

[アイテム名]

天然南洋真珠 ゴールデンパール 大粒 ネックレス ブラックスピネル k18

天然ダイヤモンドクロスネックレス Pt900/850 D0.20ct

真珠



スタージュエリー ピアス

[材質]material

ピンクゴールド18kネックレス



✧*。agete ダイヤモンドネックレス✧*。

Pt900/850 プラチナ

K18WG 0.1ct クロス ネックレス ダイヤモンド ベネチアンチェーン



【未使用】スタージュエリー ダイヤモンドネックレス

[サイズ]size

18金 30g



Vivienne Westwood ネックレス ガブリエラ 新品

全長40cm

GIGI 18KG 60cm



高品質.18Kゴールドネックレス 30

[重量]weight

925 デザイン カメオ ブローチ ペンダント ネックレス



AHKAH マーチダイヤモンドネックレス

2.1g

【天然】ローズクォーツ ネックレス 58.8g



TIFFANY ティファニー ラビングハートネックレス スモール

[在庫店舖]inventory

K18 ハートプチネックレス

本店 head office

■現行品■【AHKAH】K18YGハリコッツネックレス/一粒ダイヤ/0.08ct



【超美品】Bloody Mary KAIペンダントトップ 限定品

[管理番号]Management Nunber

Motherhouse しずくプチ 小さいサイズ チェーン付き

GWVN

エルメス ジャンボ チョーカー



アルパカ様専用 ティファニー ビクトリア ミニ ネックレス

【商品の状態】condition

Pt900 ダイヤ0.1ct pt850 チェーンネックレス



【新品仕上げ済 現行モデル】スタージュエリー ダイヤネックレス【10364】

新品仕上げ

0.2ct一粒ダイヤ K18チェーンネックレスとピアスセット

new polish

◎天然ダイヤモンドクロスネックレス Pt900/850 D0.20ct



venessa arizagaネックレス☆美品

【フォロワー様5%オフ】Followers discount

サファイヤ ダイヤ ネックレス ペンダント K18



BVLGARI ブルガリ B-zero1 ビーゼロワン K18 ネックレス

こちらのアカウントフォローしていただき、

ティファニー オープンハートLL ネックレス エルサ・ペレッティー

お値下げ希望のコメントに『フォローしました』と付け加えて投稿していただけましたら、商品価格より5%お値下げさせていただきます。更にリピーター様は購入前に「リピーターです」と一言添えて頂きますと5%お値下げさせて頂きます。

K18刻印あり ペンダントトップ ゴールド×ブルー



Vivienne Westwood ヴィヴィアンウエストウッド グラスコード

必ずご購入前に申し付けくださいませ。購入後はお値下げできません

エルメス ペンダント 《エクスリブリス》 PM



ティファニー tスマイル イエローゴールド

【ラッピング無料】

ティファニー ローマンクロスネックレスYG

また、フォロワー様に限りご希望の方は無料でギフトラッピングを付けさせていただきます。

K18YG/WG オメガネックレス 2.0mm リバーシブル

【その他】

⭐︎【極上品】キャルコパイライトインクォーツ ペンダントトップk18 16.5mm



美品ティファニー バイザヤードネックレス

当社は業者からの新品商品の仕入れお客様からの買い取り、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。また、鑑定は買い取り業者→オークション会社→当社と3回の工程をクリアした100%正規品になりますのでご安心ください。

シャネル ヴィンテージ ネックレス フェイクパール フラワー 太陽

また、除菌、滅菌、仕上げを全てした安心してお客様にお届けするお品でございます。

koyu様❤︎ ご専用ページ



ティファニー リターントゥハート ブレスレット シルバー 925

その他お気軽にご質問くださいませ。

TIFFANY & Co. アクアマリン バイザヤード ネックレス 22お401



K18 白蝶真珠 ペンダントトップ 12.2mm 南洋パール 18金 匿名配送

#ゴールド

⭐︎【天然】ラリマー ペンダントトップ k18 16.5g

#プラチナ

スワロフスキー ネックレス 箱・ギフト用紙袋付き

#綺麗

ダイヤ ダイヤモンド ネックレス K18

#素敵な

k18 ブルートパーズ ダブレット ペンダントトップ

#祝う

18k イエローゴールド 華奢ネックレス スキンジュエリー

#結婚

【橋本環奈ちゃん着用】ete K18YG レイヤー バー ネックレス

#プレゼント

【美品】クリスチャンディオール ロングチェーンネックレス 喜平 ヴィンテージ

#誕生日

テニスデラックス

#キレイ

Thanks Days Platinum ダイヤ 広告 0.5ct 計0.85

#可愛い

ジュスティーヌクランケ Jamie チョーカー

#レディース

【本真珠/ダイヤモンド】 ネックレス トップ 12mm K18WG

#ファッション

LANIE♡ネバーエンドチョーカー ピンク

#ジュエリー

Gem Kingdomブレスレット

#モデル

最高級モアサナイト モアッサナイト クロスダイヤモンドネックレス

#セレブ

国内正規 極美品 カルティエ K18 3カラー トリニティ ネックレス ダブル

#冬

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

安く仕入れたら相場関係なくお安く出品致します!消費税無し!フォロワー様5%割り引き!リピーター様更に5%割り引き!毎朝平均30品新規出品!安心の株式会社店舗展開中!送料無料!即日発送!新品未使用!一部除外購入後のケアも満足感満点!ジュエリーボックス無料!ラッピング無料!全サイト良いトータル評価3万達成!【商品の概要】[アイテム名]天然ダイヤモンドクロスネックレス Pt900/850 D0.20ct[材質]materialPt900/850 プラチナ[サイズ]size全長40cm[重量]weight2.1g[在庫店舖]inventory本店 head office [管理番号]Management NunberGWVN【商品の状態】condition新品仕上げnew polish【フォロワー様5%オフ】Followers discountこちらのアカウントフォローしていただき、お値下げ希望のコメントに『フォローしました』と付け加えて投稿していただけましたら、商品価格より5%お値下げさせていただきます。更にリピーター様は購入前に「リピーターです」と一言添えて頂きますと5%お値下げさせて頂きます。必ずご購入前に申し付けくださいませ。購入後はお値下げできません【ラッピング無料】また、フォロワー様に限りご希望の方は無料でギフトラッピングを付けさせていただきます。【その他】当社は業者からの新品商品の仕入れお客様からの買い取り、又はAACD日本流通自主管理協会ATF全国質屋ブランド品協会認定の古物市場です。また、鑑定は買い取り業者→オークション会社→当社と3回の工程をクリアした100%正規品になりますのでご安心ください。また、除菌、滅菌、仕上げを全てした安心してお客様にお届けするお品でございます。その他お気軽にご質問くださいませ。#ゴールド#プラチナ#綺麗#素敵な#祝う#結婚#プレゼント#誕生日#キレイ#可愛い#レディース#ファッション#ジュエリー#モデル#セレブ#冬

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

1ctダイヤモンド.フラワーネックレス《K18》2.22カラット!レモンドロップ☆イエローベリルとダイヤのネックレス新品*あこや真珠*ネックレス(8-8.5㎜)希少✨ Dior ネックレス CD ロゴ カラーストーン 希少 刻印【天然】タイチンルチルクオーツ ペンダントトップ k18 14.3g【クリーニング済】ティファニー オープンハートネックレス Ag925ヴィンテージ チョーカー ネックレス STERLING 925 レディース