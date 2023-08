トムフォードの伊達メガネです。

ケースが必要な場合はプラス600円となります。

コメントにてお知らせください。

ケース以外はこのままのお値段で同封致します。

企業向けブランド古物市場での

購入です。

真贋鑑定済みの商品を購入し

更に古物商免許を持つ鑑定士が

Wチェックを行った正規品です。

古物市場で購入した商品ですので

購入時期や使用頻度は分かりませんので

写真や説明文でご判断下さい。

中古品になりますので神経質な方の

ご購入はご遠慮ください。

フォローして頂けた場合のみ

値下げ交渉承りますが

御希望に添えない場合は

ご了承下さいませ。

12800

商品の情報 ブランド トムフォード 商品の状態 目立った傷や汚れなし

