≪超目玉★12月≫ DM7866-162 ナイキ×トラヴィス・スコット エアジョーダン ロー 1 スニーカー

未使用品 NIKE×Travis Scott ナイキ×トラヴィス・スコット DM7866-162 AIR JORDAN 1 LOW OG SP "Reverse Mocha/Sail and Ridgerock" エアジョーダン 1 ロー OG SP スニーカー 28.5cm SAIL/UNIVERSITY RED-RIDGEROCK メンズ

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メンズ

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US:10.5 / UK:9.5 / EUR:44.5 / cm:28.5 / BR:42.5 / CN:285(2.5)

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【実寸サイズ】

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アウトソール 約30.5cm

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【素材】

レアカラー クリスチャンルブタン 正規品ルイススパイク 青 スタッズ スニーカー

甲:天然皮革+合成繊維

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底:ゴム底

【26cm】ナイキsupremeシュプリームNIKEエアフォース1

【色】

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SAIL/UNIVERSITY RED-RIDGEROCK

【新品未使用】JORDAN BRAND AIR JORDAN 1 LOW SE

【状態】

エアジョーダン1 AIR JORDAN NIKE ユニバーシティゴールド

タグ付き、自宅保管の未使用品です。

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保管時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。ご理解の上ご購入ください。

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【付属品】

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箱・黒タグ・シューレース(3色)

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【備考】

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品番:DM7866-16

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リリース日:2022年7月21日

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商品の情報 商品のサイズ 28.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

未使用品 NIKE×Travis Scott ナイキ×トラヴィス・スコット DM7866-162 AIR JORDAN 1 LOW OG SP "Reverse Mocha/Sail and Ridgerock" エアジョーダン 1 ロー OG SP スニーカー 28.5cm SAIL/UNIVERSITY RED-RIDGEROCK メンズ【表記サイズ】メンズUS:10.5 / UK:9.5 / EUR:44.5 / cm:28.5 / BR:42.5 / CN:285(2.5)【実寸サイズ】アウトソール 約30.5cm 【素材】甲:天然皮革+合成繊維底:ゴム底【色】SAIL/UNIVERSITY RED-RIDGEROCK【状態】タグ付き、自宅保管の未使用品です。保管時の薄いスレなど微細な状態変化が見られる場合がございます。ご理解の上ご購入ください。【付属品】箱・黒タグ・シューレース(3色)【備考】品番:DM7866-16リリース日:2022年7月21日スニーカーダンク購入

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Off-White × Nike Blazer Low 28cm 新品未使用新品44 パトリック PATRICK MIAMI-CA マイアミ カムフラージュジバンシー BH002SH0KY 001 サイズ43 (目安28.5cm)Nike Dunk Low PRM Head 2 Head/CO.JP 26.5new balance 990TC6ナイキ エアフライトハラチ 27.5cm【新品】NIKE AIR JORDAN 3 RETRO エアージョーダン限定品