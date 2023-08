【オンライン限定商品】 リゼッタ LISETTE Le ハンス＆コシェ Linge アンサンブル

・36,000円start → 35,400円(9/22)→ 34,000円(10/7)→ 33,000円(11/18)→ 32,000円(12/5)→ 31,000円(12/18)→ 30,000円(1/14)

【スモール】theory luxe☆大人の上品リネンアンサンブル32



美品✨バランタイン カシミヤ100% アンサンブル 金ボタン ダークグレー



PLEATS PLEASE プリーツ プリーズ アンサンブル セットアップ

・リゼッタのランジュリーライン「Le Linge」のナイティ、ハンス&コシェ

IENA☆新品☆リネンクールネックカーディガン&ノースリーブプルオーバー☆ブルー



【美品】 HERMES アンサンブル カーディガン トップス 総柄 M 黒

・数年前、リゼッタ自由ヶ丘にて購入

Leo loan レリアン アンサンブル 13+ 新品 水玉



darich DDモノグラムニットアンサンブル FLサイズ

・リゼッタ定番ワンピース「マチルダ」とあわせるため、先にコシェを購入、着用は5回程度

ポールカ ビジューつきカーディガン アンサンブル Sサイズ



esche グリーン系 ニット アンサンブル 日本製

・その後でお揃いの生地のハンスもほしくなり購入、着用は3回程度

プリーツプリーズ アンサンブル



極美品エポカアンサンブル☆コトゥー☆タダシショージ☆アナイ☆フォクシー☆ルネ

・セットの着用ですとパジャマ感がありますが(ご近所コンビニ程度のワンマイルウエアとして外出はしていました)トップス・ボトムスを分けて着用すればパジャマ感はありません

LISETTE リゼッタ Le Linge ハンス&コシェ



EPOCA フラワーモチーフ コサージュ アンサンブル

・どちらも目立つシミや傷はありませんが、ハンスの方は内股の部分に細かいピリングが少しあります(お写真9枚目)

【スモール】theory luxe☆大人の上品リネンアンサンブル32



美品✨バランタイン カシミヤ100% アンサンブル 金ボタン ダークグレー

・しっかりしたリネン生地なので、割とネップが目立ちます。リネンのシーツにくるまっているみたいな安心感、幸福感があります

PLEATS PLEASE プリーツ プリーズ アンサンブル セットアップ



IENA☆新品☆リネンクールネックカーディガン&ノースリーブプルオーバー☆ブルー

・これからの季節に◎、リモートワーク時の部屋着でしたら気分もアガりお仕事も捗りそうです

【美品】 HERMES アンサンブル カーディガン トップス 総柄 M 黒



Leo loan レリアン アンサンブル 13+ 新品 水玉

・ユーカランによる手洗い、ホームクリーニングにて保管

darich DDモノグラムニットアンサンブル FLサイズ



ポールカ ビジューつきカーディガン アンサンブル Sサイズ

 ・保管時の折ジワや梱包時の圧縮によるシワなどについては予めご容赦ください

esche グリーン系 ニット アンサンブル 日本製



プリーツプリーズ アンサンブル

・素人による確認・保管など、あくまでも経年なりの中古品であることにご理解いただけます方へ

極美品エポカアンサンブル☆コトゥー☆タダシショージ☆アナイ☆フォクシー☆ルネ



LISETTE リゼッタ Le Linge ハンス&コシェ

・お値下げ交渉、返品や返金、キャンセルはいたしかねます。何卒ご容赦くださいませ

EPOCA フラワーモチーフ コサージュ アンサンブル



【スモール】theory luxe☆大人の上品リネンアンサンブル32



美品✨バランタイン カシミヤ100% アンサンブル 金ボタン ダークグレー

カラー···ホワイト

PLEATS PLEASE プリーツ プリーズ アンサンブル セットアップ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リゼッタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

・36,000円start → 35,400円(9/22)→ 34,000円(10/7)→ 33,000円(11/18)→ 32,000円(12/5)→ 31,000円(12/18)→ 30,000円(1/14)・リゼッタのランジュリーライン「Le Linge」のナイティ、ハンス&コシェ・数年前、リゼッタ自由ヶ丘にて購入・リゼッタ定番ワンピース「マチルダ」とあわせるため、先にコシェを購入、着用は5回程度・その後でお揃いの生地のハンスもほしくなり購入、着用は3回程度・セットの着用ですとパジャマ感がありますが(ご近所コンビニ程度のワンマイルウエアとして外出はしていました)トップス・ボトムスを分けて着用すればパジャマ感はありません・どちらも目立つシミや傷はありませんが、ハンスの方は内股の部分に細かいピリングが少しあります(お写真9枚目)・しっかりしたリネン生地なので、割とネップが目立ちます。リネンのシーツにくるまっているみたいな安心感、幸福感があります・これからの季節に◎、リモートワーク時の部屋着でしたら気分もアガりお仕事も捗りそうです・ユーカランによる手洗い、ホームクリーニングにて保管 ・保管時の折ジワや梱包時の圧縮によるシワなどについては予めご容赦ください・素人による確認・保管など、あくまでも経年なりの中古品であることにご理解いただけます方へ・お値下げ交渉、返品や返金、キャンセルはいたしかねます。何卒ご容赦くださいませカラー···ホワイト季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リゼッタ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

IENA☆新品☆リネンクールネックカーディガン&ノースリーブプルオーバー☆ブルー【美品】 HERMES アンサンブル カーディガン トップス 総柄 M 黒Leo loan レリアン アンサンブル 13+ 新品 水玉darich DDモノグラムニットアンサンブル FLサイズポールカ ビジューつきカーディガン アンサンブル Sサイズesche グリーン系 ニット アンサンブル 日本製プリーツプリーズ アンサンブル極美品エポカアンサンブル☆コトゥー☆タダシショージ☆アナイ☆フォクシー☆ルネLISETTE リゼッタ Le Linge ハンス&コシェEPOCA フラワーモチーフ コサージュ アンサンブル