【商品】

メーカー : CASIO

電子辞書EX-word XD-SR3800BK 中学生

商品名 : EX-word DATAPLUS10

カラー : ブラック

型番 : XD-G9850

CASIOの電子辞書:EX-word!英語・理化学モデルでTOEIC・TOEFL対策や理化学辞典など充実した内容。その他も実用的な辞書等を多数収録した理系大学生向け電子辞書です。

※中国語カードがついているので、第二外国語で中国語を専攻する大学生におすすめです。

【セット内容】

・電子辞書本体

・タッチペン(本体に装着済み)

・中国語カード(本体に装着済み)

・収納ケース

【状態】

ボタン・タッチ操作、音声確認しました。目立つ傷なく、全体的に綺麗だと思います。SDカードも読み込み問題ありませんでした。

【発送】

匿名配送のメルカリ便にて発送いたします。梱包は水濡れ対策等行いますので、ご安心ください。購入後2日以内には発送いたします。

【注意事項】

自宅保管・素人検品のため、記載以外の見落としがある可能性があります。一度人の手に渡ったユーズド品であることをご理解いただける方のみお願い致します。

お使いの環境によっても実際の色味と多少異なる場合がございます。予めご了承ください。

EX-word

理化学モデル

理化学辞典

物理辞典

TOEICスコアアップ

SPI対策

