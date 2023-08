✅はじめに

POLARTEC FLEECE POWER STRETCH CREW TOP

ご覧頂き、ありがとうございます。

✅商品情報

・素材:ポリエステル100%

✅サイズ詳細 (単位:cm)

着丈:68

※多少の誤差は、ご容赦下さい。

✅発送期間

✅注意事項

✅さいごに

是非、この機会に運命の古着を見つけて下さいませ。

65

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 目立った傷や汚れなし

