◆他のサイトにも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦下さい。

[大人気] オフホワイト Tシャツ 刺繡 迷彩柄 存在感◎ ゆるダボ レア

そのため予告なく出品を取り下げる場合が多々ございますので、ご了承下さい。

SEE SEE SUPERBIGSHORT seesee tシャツ



wtaps LOCKER 22ss navy



Ennoy border Tシャツ XL

GUCCIのカットソー /Tシャツ、お色は黒、サイズはLサイズになります。

90sアンジェラアナコンダTシャツBruce weberカートゥーンネットワーク

直営店にて購入致しました。

80s USA製 old "ONEITA" ハーレーダビッドソン Tシャツ

両サイドにラインの入ったデザインになります。

SUPREME Arabic Logo Tee palace wtaps M&M

とてもシンプルなカットソー なので使い勝手がいいかと思います。

Supreme20周年 ボックスロゴ Tシャツ 20th 黒 M BoxLogo

多少の使用感はあるかと思いますが、特に汚れやダメージもなく、概ねきれいな状態かと思います。

【新品】Yohji Yamamoto ヨウジヤマモト スカル プリント Tシャツ

古着として、また自宅保管品としてのご理解の上のご検討をお願い致します。

【激レア】 ポロラルフローレン ポロベア Tシャツ 白 カジュアル 人気



激レア デッドストック XL NEWPORT ニューポート 新品 90's



【即完売モデル】シュプリーム☆クロームロゴTシャツ入手困難サイズXLブラック

下記に平置き状態にての寸法を記載しておりますので参考にして下さい(素人採寸のため、多少の誤差はご容赦いただき、あくまで表記サイズにてご判断願います)

GUCCI オーバーサイズ Tシャツ M



80'S AKIRA 金田Tシャツ ヴィンテージ USA製 コピーライト

■着丈 70.5cm

【Supreme】 Milford Graves Tee BLACK XLサイズ

■肩幅 47.0cm

Dream期 本人期 number nine tee

■身幅 52.0cm(脇の下一直線)

【限定コラボ美品】FR2 XLARGE 入手困難 即完売 両面プリント Tシャツ

■袖丈 22.0cm(肩から袖先まで)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

◆他のサイトにも出品しておりますので、売り切れの際はご容赦下さい。 そのため予告なく出品を取り下げる場合が多々ございますので、ご了承下さい。GUCCIのカットソー /Tシャツ、お色は黒、サイズはLサイズになります。直営店にて購入致しました。両サイドにラインの入ったデザインになります。とてもシンプルなカットソー なので使い勝手がいいかと思います。多少の使用感はあるかと思いますが、特に汚れやダメージもなく、概ねきれいな状態かと思います。古着として、また自宅保管品としてのご理解の上のご検討をお願い致します。下記に平置き状態にての寸法を記載しておりますので参考にして下さい(素人採寸のため、多少の誤差はご容赦いただき、あくまで表記サイズにてご判断願います)■着丈 70.5cm■肩幅 47.0cm■身幅 52.0cm(脇の下一直線)■袖丈 22.0cm(肩から袖先まで)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド グッチ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

USA製 Hanes Tシャツ アルバーニ アート 天使 90s ビンテージWasted Youth UNDERCOVER Tシャツ Verdyウィンダンシー ミントグリーン ビックロゴ Tシャツ Lサイズ※K様専用90s USA製 tattoo JADE DRAGON Tシャツ 希少千様専用【激レア‼︎】HARLEY DAVIDSON◎XL Tシャツ B36080s ACDC ヴィンテージ tシャツ アンガスヤング バンt rock 音楽cafe legs tシャツ r