結婚祝い Bit様専用♡新品未開封❗️2022年最新版♡ケノン脱毛器ver8.6 エムテック 美容機器

Ke-non ケノン脱毛器 最新版 v8.6今年1月にケノン正式ショップで購入した品物です。完全未開封の新品未使用品になるため、動作確認はしておりません。マットブラック(ツヤ消し)定価:69800円付属品カードリッジ(ストロング)も無料でお付けします。本体カートリッジ電源コードサングラス収納ポーチ説明書他自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。ケノンは購入者と使用者が相違しているとメーカー保証の対象外になります。その分割安でお譲りいたします。コメントなし、即購入歓迎です。お値下げ希望の場合は常識の範囲内で希望額をご提示くださいませ。

