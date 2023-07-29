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商品の説明
カラー···グレー
ニューバランス580 ゴアテックス
スニーカー型···ハイカット
【激希少品】USA製ニューバランスMR993GLスニーカー27cmグレー9 2E
履き口···紐
CT70 Pink/Egret/Black 26.5cm US8
素材···ナイロン
New Balance ニューバランス 9060 WOR 26.0cm
柄・デザイン···無地
Nike dunk sb モスリン
アディダス イージーブースト 350 V2 CMPCT
2017年12月発売されたレブロン15です。
●27オレンジ NIKE エアマックス90SE
あまり使用しないため出品します。
ナイキ エア フォース 1 LOW "ドリュー リーグ 2021"28.0cm
使用状態8／10 (目立つ汚れと破損は特にありません)
Nike dunk low niwashi 庭師 どどどー様専用
あくまでは中古品になりますので、写真をご確認の上どうぞ宜しくお願いします。
ジョーダン1 ヘリテイジ
adidas YEEZY 450 Cinder アディダス イージー
#nike #lebron #lebronjames #ナイキ #レブロン #レブロンジェームス #supreme #dunk #travis #airjordan #nba #lakers #八村塁 #レーカーズ
てぃあ様専用NIKE DUNK HI チャンピオンシップブルー
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
NIKE ナイキAIR JORDAN 1 SHADOW2018エアジョーダン1
NIKE AIR MAX 98 ON-AIR NYC 29cm
美品 29㎝ ジョーダン1 ファット クラブ パープル スパーク
supreme × NIKE エアフォース1 28.5cm
adidas sneeze superskate 27cm
ニューバランス M990GL5 MADE IN U.S.A 29.5cm
【2回着用】Christian Louboutin クリスチャンルブタン
NIKE SB DUNK HIGH EASTER SPECTRUM
カラー···グレースニーカー型···ハイカット履き口···紐素材···ナイロン柄・デザイン···無地2017年12月発売されたレブロン15です。あまり使用しないため出品します。使用状態8／10 (目立つ汚れと破損は特にありません)あくまでは中古品になりますので、写真をご確認の上どうぞ宜しくお願いします。#nike #lebron #lebronjames #ナイキ #レブロン #レブロンジェームス #supreme #dunk #travis #airjordan #nba #lakers #八村塁 #レーカーズ
商品の情報
商品のサイズ
27.5cm
ブランド
ナイキ
商品の状態
目立った傷や汚れなし
正規通販 Lebron 専用ページ❗️Nike XV 27.5cm ジェームス EPレブロン スニーカー
375
38分钟前
正規通販 Lebron 専用ページ❗️Nike XV 27.5cm ジェームス EPレブロン スニーカー
¥
10,000
¥
8,500
(税込) 送料込み
9
14
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商品の情報
カテゴリー
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靴
スニーカー
Lebron 専用ページ❗️Nike XV 27.5cm ジェームス EPレブロン
商品の状態
目立った傷や汚れなし
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送料込み(出品者負担)
配送の方法
らくらくメルカリ便 匿名配送
発送元の地域
東京都
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1~3日で発送
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お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます
出品者
60c8b
1934
本人確認済
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この出品者は平均24時間以内に発送しています
コメント (14)
正規通販 Lebron 専用ページ❗️Nike XV 27.5cm ジェームス EPレブロン スニーカー
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