当店の記念日 XF90mmF2 フジノンレンズ R WR LM レンズ(単焦点)

xf90mm f2 r lm wr

SONY E35mm F1.8 oss Eマウント単焦点レンズ



かた様専用！OLYMPUS zuiko 25mm F1.8 レンズ

中古で購入しました。汚れ等あると思います。また、内部にチリの混入あると思いますが、みた感じ多くはないです。

SONY αEマウント用レンズ E 50mm F1.8 OSS SEL50F18

写りは特に問題なく、汚れやチリが映り込む事はありません。その他動作も問題ありません。

Tokina SZ 8mm F2.8 FISH-EYE レンズ



GOI ORION-15 1:6 F=2.8CM P オリオン M39 動作確認

※専門業者に診断してもらったわけではありません。あくまでこちらの使用感ですので、画像等でご確認いただき、納得の上ご購入ください。

フジノンレンズ XF90mmF2 R LM WR



CANON EF500mm F4.5 L 単焦点レンズ

※値下げ交渉は即決の場合のみ、少額でお願いします。

LOMO Helios-92 92mm f2 オールドレンズ 単焦点 3



キヤノン Canon EXTENDER EF 1.4X Ⅱ



ニコン Nikon Nikkor-S Auto 55mm f1.2 #2244

マウント···Xマウント系

Canon EF-50mm stm



Nikon 5cmF1.4 S型用レンズ

フルサイズ対応···フルサイズ不可

35mm【F1.2の世界 】FUJIFILMミラーレス用単焦点レンズ サード製品

開放F値···2.0～2.5未満

Carl Zeiss Jena Tessar 50mm F2.8［3］

焦点距離···70mm～150mm未満

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

xf90mm f2 r lm wr中古で購入しました。汚れ等あると思います。また、内部にチリの混入あると思いますが、みた感じ多くはないです。写りは特に問題なく、汚れやチリが映り込む事はありません。その他動作も問題ありません。※専門業者に診断してもらったわけではありません。あくまでこちらの使用感ですので、画像等でご確認いただき、納得の上ご購入ください。※値下げ交渉は即決の場合のみ、少額でお願いします。マウント···Xマウント系フルサイズ対応···フルサイズ不可開放F値···2.0～2.5未満焦点距離···70mm～150mm未満

商品の情報 商品のサイズ Xマウント ブランド 富士フイルム 商品の状態 やや傷や汚れあり

ジャンクCARLZEISS JENA PANCOLAR 80mmF1.8 M42(現在最安値！)sony E PZ 10-20mm F4 G SELP1020G【美品】NIKKOR-H Auto 85㎜ F1.8❤️新品級❤️Canon EF-M 22mm STM シルバーReflex-NIKKOR 500mm 1：8 (HN-27)