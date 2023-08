「ニンテンドー3DS コバルトブルー」

任天堂

定価: ¥ 14286

#任天堂 #ゲーム #本体 #Nintendo3DS #Nintendo_3DS #3DS

【商品説明】

•全体的にかなり綺麗です。

•本体、傷は殆ど無く、未使用に近いです。

•画面キズ、ヤケ無し。

•起動、ゲームプレイ等、一連の動作確認OK

•初期化済み

〈セット内容〉

•箱

•本体

•専用タッチペン(純正)

•専用充電台(純正)

•ARカード(未開封)

•取扱説明書

•かんたんスタートガイド

•クラブニンテンドーの紙

⚠️ SDカードは付属しておりません。ご注意ください。

宅配便コンパクトで発送予定です。

すり替え防止のため、返品はお断りしております。

コメントお待ちしております。

ゲームボーイ

【ジャンク】 New 3ds ll レッド 本体

ゲームボーイカラー

ニンテンドー3DS LL ホワイト ソフトセット

ゲームボーイアドバンス

任天堂 3DS LL 本体 ブルー

ニンテンドー

【最新IPS】ゲームボーイアドバンス GBA ラミネートIPS

ニンテンドースイッチ

ニンテンドー new3dsLL メタリックブラック

ニンテンドーds

ニンテンドーNew3DS LL レッド

ニンテンドー2ds

本体のみ 動作正常 Nintendo Switch Lite グレー 2021

ニンテンドー3ds

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 未使用に近い

商品の情報 ブランド ニンテンドー3DS 商品の状態 未使用に近い

