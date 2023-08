【絶品】 M 国内正規 即発送 23SS Supreme Trash Tee White Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

◆Supreme

◆23SS Trash Tee

◆サイズ : M

◆カラー: White

◆Supreme 国内直営店 にて自身購入の100% 正規品でございます

◆新品・未使用・半タグ付き

2023年 春夏 新作 / シュプリーム / Week 18 / Summer Tee / トラッシュ ティー / ホワイト / 白 / 半袖 Tシャツ / 国内正規 / メンズ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド シュプリーム 商品の状態 新品、未使用

