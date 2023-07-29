限定価格セール！ サファイア Pt900 1.79ct リング 0.32ct ダイヤモンド リング

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【hs1912003】
18Kイエローゴールド 個性的 デザインリング サイズ9号 5.5g 地金
サファイアリングになります。
極太 18金 金無垢 K18 リング 指輪 14号 15号 太め 18金無垢 金
透明感のあるブルーカラーの魅せてくれる素敵な良質天然ブルーサファイアです♪
アイプリモのマリッジリング♡
テリ（輝き）のある、ダイヤモンドがキラキラと輝き、サファイアを惹きたてています！
素敵 DIOR リング
高級感溢れるクラシックなデザインです(^^)
Pt900 オパール 3.07 D0.12 11号 プルプル 未使用に近い
18k 珊瑚指輪
お気に入りのファッションに合わせて素敵な指先を演出してみてはいかがですか？
美しい石を使用した24カラットのシルバーメッキリング
ロリス様専用
素材 : Pt900
サファーリン K18リング
石 : サファイア 1.79ct ダイヤモンド 0.32ct
天然 ルビー ダイヤモンド リング 0.8ct k18 ^
号数 : 12.5号
シエナロゼ sourire・リング[ドロップ]
重さ : 5.6g
【大人気・11号】アガット レディース リング 指輪 ゴールド agete
CHANEL シャネル カラーストーン フラワーリング 【ME857EbST】
※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)m
ポンテヴェキオ ピンク花型WGリング#11
クリスチャン DIOR ディオール リング 10号 F D0.272ct
ダイヤモンド
K18金(オニキス、ルビー、ダイヤ)入り
サファイア
カルティエ リング 47号（7号）
ルビー
英国 ビンテージ レディース ゴールド 指輪 サファイア オパール J106
エメラルド
ジョージ ジェンセン シルバーオニキスリング SILVER925 8.5号
トラピッチェ
専用JC297★高級 ルビー 0.42ct ダイヤモンド K18 リング
アレキサンドライト
11号 k18波打デザインリング１８金
レッドスピネル
☆K18ダイヤリング☆パンサー・アニマル☆
ブラックオパール
K18 グレーモアサナイト覆輪リング 081 即購入可
パパラチアサファイア
あわ様専用
パライバトルマリン
Pt900 エメラルド 1.413 ダイヤモンド 1.19 リング 指輪
コンクパール
★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪
デマンドイドガーネット （ロシア産）
「よさく＊発送&梱包はプロフ参照」さま専用ページ
タンザナイト
ダイヤリング 18金ホワイトゴールド 品質保証書付 エタニティ K18WG
翡翠
4℃ダイヤリングk10PGピンクゴールド1.6g
アウイナイト
Pt900 ルビー 2.33ct ダイヤモンド 0.40ct リング
ルベライト
LOUIS VUITTON ヴィトン バーグ ギャンブル M65099 リング
アクアマリン （サンタマリア産）
K18 18金 リング 3.7g 16号 甲丸
アンデシン
ワイレア・14Ｋピンキーリング
クリソベリルキャッツアイ
アメジスト K18 ゴールド リング メレダイヤ 指輪
インペリアルトパーズ
スタージュエリー K10PPG ダイヤモンド 0.06ct リング 8号
ツァゾライト
k18イエローゴールド彫金リング造幣局刻印
珊瑚
●GeorgeJensen/ジョージジェンセン/リング/SILVER925
ボルダーオパール
k18 翡翠リング
スペサルタイトガーネット
現行品 K10イエローゴールドブルームーンストーンリング
ロードライトガーネット
カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.40ct G-VS1 リング #47
スフェーン
ミキモト リボンリング ９号
ジルコン
PT ダイヤモンド クラウンモチーフ リング
ルース
メンズ 指輪
ノーヒート
0.32ct ダイヤモンド プラチナ リング
カラーチェンジ
美品 ムーンストーン 兎デザイン K18 リング 指輪 A00504
宝石大好き
rosette9号リング指輪ダイヤモンド
バイジュエリー
k10 大きめ 19号 エタニティー リング ピンクサファイア ピンクゴールド
GIA
新品未使用品 オパールの指輪 リング ゴールド 10金 14号
GRS
12.5号 K18 ピンクゴールド ツイン リボン リング フリーサイズ
CGL
ローズカットダイヤ K18 ベビーリング
↑ ↑ ↑ ↑ ↑
フルエタニティ クラシックチェス 専用
上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪
ダイヤモンドリング 1.03ct PT900 K18 7.5号
商品の情報
商品の状態
目立った傷や汚れなし
期間限定値下げ！Tiffany ダイヤモンド リング Tワイヤー
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ティファニーtワイヤーリング
pt900 ペアシェイプダイヤモンドリング 0.65ct 11号
ブランイリスのシルバーリング10号サイズ
アンティーク調♪ K18 透かし 和彫 ゴールド 12号 指輪
【hs1912003】サファイアリングになります。透明感のあるブルーカラーの魅せてくれる素敵な良質天然ブルーサファイアです♪テリ（輝き）のある、ダイヤモンドがキラキラと輝き、サファイアを惹きたてています！高級感溢れるクラシックなデザインです(^^)お気に入りのファッションに合わせて素敵な指先を演出してみてはいかがですか？素材 : Pt900石 : サファイア 1.79ct ダイヤモンド 0.32ct号数 : 12.5号重さ : 5.6g※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)mダイヤモンドサファイアルビーエメラルドトラピッチェアレキサンドライトレッドスピネル ブラックオパールパパラチアサファイアパライバトルマリン コンクパールデマンドイドガーネット （ロシア産）タンザナイト翡翠アウイナイトルベライトアクアマリン （サンタマリア産）アンデシンクリソベリルキャッツアイインペリアルトパーズツァゾライト珊瑚ボルダーオパールスペサルタイトガーネットロードライトガーネットスフェーンジルコンルースノーヒートカラーチェンジ宝石大好きバイジュエリーGIA GRSCGL↑ ↑ ↑ ↑ ↑上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪
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限定価格セール！ サファイア Pt900 1.79ct リング 0.32ct ダイヤモンド リング
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限定価格セール！ サファイア Pt900 1.79ct リング 0.32ct ダイヤモンド リング
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リング
サファイア Pt900 1.79ct リング 0.32ct ダイヤモンド
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らくらくメルカリ便 匿名配送
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1bfe73a2c9
1919
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限定価格セール！ サファイア Pt900 1.79ct リング 0.32ct ダイヤモンド リング
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