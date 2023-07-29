限定価格セール！ サファイア Pt900 1.79ct リング 0.32ct ダイヤモンド リング

【hs1912003】

18Kイエローゴールド 個性的 デザインリング サイズ9号 5.5g 地金

サファイアリングになります。

極太 18金 金無垢 K18 リング 指輪 14号 15号 太め 18金無垢 金

透明感のあるブルーカラーの魅せてくれる素敵な良質天然ブルーサファイアです♪

アイプリモのマリッジリング♡

テリ（輝き）のある、ダイヤモンドがキラキラと輝き、サファイアを惹きたてています！

素敵 DIOR リング

高級感溢れるクラシックなデザインです(^^)

Pt900 オパール 3.07 D0.12 11号 プルプル 未使用に近い



18k 珊瑚指輪

お気に入りのファッションに合わせて素敵な指先を演出してみてはいかがですか？

美しい石を使用した24カラットのシルバーメッキリング



ロリス様専用

素材 : Pt900

サファーリン K18リング

石 : サファイア 1.79ct ダイヤモンド 0.32ct

天然 ルビー ダイヤモンド リング 0.8ct k18 ^

号数 : 12.5号

シエナロゼ sourire・リング[ドロップ]

重さ : 5.6g

【大人気・11号】アガット レディース リング 指輪 ゴールド agete



CHANEL シャネル カラーストーン フラワーリング 【ME857EbST】

※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)m

ポンテヴェキオ ピンク花型WGリング#11



クリスチャン DIOR ディオール リング 10号 F D0.272ct

ダイヤモンド

K18金(オニキス、ルビー、ダイヤ)入り

サファイア

カルティエ リング 47号（7号）

ルビー

英国 ビンテージ レディース ゴールド 指輪 サファイア オパール J106

エメラルド

ジョージ ジェンセン シルバーオニキスリング SILVER925 8.5号

トラピッチェ

専用JC297★高級 ルビー 0.42ct ダイヤモンド K18 リング

アレキサンドライト

11号 k18波打デザインリング１８金

レッドスピネル

☆K18ダイヤリング☆パンサー・アニマル☆

ブラックオパール

K18 グレーモアサナイト覆輪リング 081 即購入可

パパラチアサファイア

あわ様専用

パライバトルマリン

Pt900 エメラルド 1.413 ダイヤモンド 1.19 リング 指輪

コンクパール

★1.52ct★✨エメラルド0.65ctダイヤモンドプラチナリング指輪

デマンドイドガーネット （ロシア産）

「よさく＊発送&梱包はプロフ参照」さま専用ページ

タンザナイト

ダイヤリング 18金ホワイトゴールド 品質保証書付 エタニティ K18WG

翡翠

4℃ダイヤリングk10PGピンクゴールド1.6g

アウイナイト

Pt900 ルビー 2.33ct ダイヤモンド 0.40ct リング

ルベライト

LOUIS VUITTON ヴィトン バーグ ギャンブル M65099 リング

アクアマリン （サンタマリア産）

K18 18金 リング 3.7g 16号 甲丸

アンデシン

ワイレア・14Ｋピンキーリング

クリソベリルキャッツアイ

アメジスト K18 ゴールド リング メレダイヤ 指輪

インペリアルトパーズ

スタージュエリー K10PPG ダイヤモンド 0.06ct リング 8号

ツァゾライト

k18イエローゴールド彫金リング造幣局刻印

珊瑚

●GeorgeJensen/ジョージジェンセン/リング/SILVER925

ボルダーオパール

k18 翡翠リング

スペサルタイトガーネット

現行品 K10イエローゴールドブルームーンストーンリング

ロードライトガーネット

カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.40ct G-VS1 リング #47

スフェーン

ミキモト リボンリング ９号

ジルコン

PT ダイヤモンド クラウンモチーフ リング

ルース

メンズ 指輪

ノーヒート

0.32ct ダイヤモンド プラチナ リング

カラーチェンジ

美品 ムーンストーン 兎デザイン K18 リング 指輪 A00504

宝石大好き

rosette9号リング指輪ダイヤモンド

バイジュエリー

k10 大きめ 19号 エタニティー リング ピンクサファイア ピンクゴールド

GIA

新品未使用品 オパールの指輪 リング ゴールド 10金 14号

GRS

12.5号 K18 ピンクゴールド ツイン リボン リング フリーサイズ

CGL

ローズカットダイヤ K18 ベビーリング

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フルエタニティ クラシックチェス 専用

上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【hs1912003】サファイアリングになります。透明感のあるブルーカラーの魅せてくれる素敵な良質天然ブルーサファイアです♪テリ（輝き）のある、ダイヤモンドがキラキラと輝き、サファイアを惹きたてています！高級感溢れるクラシックなデザインです(^^)お気に入りのファッションに合わせて素敵な指先を演出してみてはいかがですか？素材 : Pt900石 : サファイア 1.79ct ダイヤモンド 0.32ct号数 : 12.5号重さ : 5.6g※ご購入の前に必ず、プロフィール欄をお読みくださいm(__)mダイヤモンドサファイアルビーエメラルドトラピッチェアレキサンドライトレッドスピネル ブラックオパールパパラチアサファイアパライバトルマリン コンクパールデマンドイドガーネット （ロシア産）タンザナイト翡翠アウイナイトルベライトアクアマリン （サンタマリア産）アンデシンクリソベリルキャッツアイインペリアルトパーズツァゾライト珊瑚ボルダーオパールスペサルタイトガーネットロードライトガーネットスフェーンジルコンルースノーヒートカラーチェンジ宝石大好きバイジュエリーGIA GRSCGL↑ ↑ ↑ ↑ ↑上記宝石やジュエリーがお好きな方におすすめです♪

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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