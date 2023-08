patagonia フリースベストになります。

●カラー ブラック 黒

●サイズ XLサイズ 着丈72cm 身幅65cm 素人採寸になります。多少の誤差はお許し下さい。

カラーはブラックで希少なXLサイズになります。

フリースも潰れはありますが年代を考えても状態は良いと思います。

サイドにポケットはなりますタイプです。

古着になりますので神経質な方はご遠慮下さい。

パタゴニア patagonia ヴィンテージ ビンテージ オールドパタゴニア USA製 フリースベスト ベスト

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド パタゴニア 商品の状態 目立った傷や汚れなし

