KZ6198★NANGA : インナーダウンベスト★L★黒 定価¥24200- ナンガ

着用感の少ないキレイな状態です。

古着にご理解のある方であれば着用して頂けると思いますが、神経質な方は入札をお控えください。

NANGA : インナーダウンベスト★L★黒 定価¥24200- ナンガ

・・・サイズ・・・

表記サイズ:L

着丈 69.5cm、肩幅 41cm、袖丈 0cm、身幅 55cm

素人寸法なので多少の誤差はご理解下さい。

*極力実物の色に近く撮影しておりますが、どうしても実物と色味に差異がある場合がございます。ご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ナンガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

