NikeのアウトドアラインACGシリーズから、Nike ACG Air Mowabbのニューカラー2021年11月18日発売商品。公式オンラインで購入の新品未使用品です。Nike ACG Air MowabbはAir Jordan 4やAir Jordan 11など数々の名作を生み出した有名デザイナーTinker Hatfield(ティンカー・ハットフィールド)によってデザインされたアウトドアシューズで、高い耐久性と快適性が特徴であり、2021年に生誕30周年を迎えました。カラーは渋めのオリーブグレーで、オリジナルの機能性などはそのままに、トゥ部分のスウッシュやプルストラップなどのアップデートが加えられています。なかなか履く機会がない為、整理の為に出品いたします。

