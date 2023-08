『ダークナイト』(原題: The Dark Knight)は、2008年のアメリカ・イギリス共作映画。監督はクリストファー・ノーラン、主演はクリスチャンベール。

「ジョーカー」役のヒースレジャーは公開前に死去した

ジョーカー(The Joker)は、DCコミックスの出版するアメリカンコミック『バットマン』に登場する架空のスーパーヴィラン。ビル・フィンガー、ボブ・ケイン、ジェリー・ロビンソンによって創造され、1940年4月の"Batman #1"で初登場した。

身幅67着丈77肩幅63袖丈23 丸胴ボディ

バックプリントはありません。

サイズ表記部分が切れていますが実寸より2XLと設定しています。

ビンテージ特有の使用感色褪せがありますが穴はないと思います。

白く薄いヤケがまだらにありますがそんなに目立たないと思います。

細かい見落としはご容赦ください。

他にもバンドTシャツ、ラップTシャツ、映画Tシャツ、アートTシャツなど出品していますので、良かったらご覧くぬださい!

アベンジャーズ キャプテンアメリカ ハルク ヴィラン ヴェノム アイアンマン スパイダーマン ウルヴァリン スーパーマン ロボコップ マスク 好きな方もいかがですか?No.2149-3

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) 商品の状態 やや傷や汚れあり

