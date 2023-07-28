2022新入荷 新品未使用！【SNIDEL】バックスリットシャツワンピース ロングワンピース

即購入、即日発送可能◎
リランドチュール レースワンピース
snidel プリーツワンピース ラベンダー
先日スナイデル公式オンラインで購入致しました。
未使用タグ付き JUNO ジュノ 刺繍 エレガント ロングワンピース ドレス
届いて試着してみたところ
Uhr/ウーア別注 PUFF SLLEVE OPEN DRESS STRIPES
サイズが合わなかった為出品致します。
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試着してしまった為1度洗濯しています。
フレイアイディー マキシ丈ワンピース チュールスカート ドレス S カーキ
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最終＊ダブルスタンダード クロージング♡シフォンハート柄刺繍ワンピース
※新品未使用の為お値下げ不可です。
※ふぅ様専用 perna23ss チュールロングワンピース 即購入OK
ご了承くださいませ。
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品番:swfo232044
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カラー···ブルー
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柄・デザイン···ストライプ
フォロワー様400超え感謝SALE☆デニムリメイク☆美背♡美尻♡脚長効果バツグン
袖丈···半袖
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季節感···春、夏、秋
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商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|スナイデル
|商品の状態
|新品、未使用
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即購入、即日発送可能◎先日スナイデル公式オンラインで購入致しました。届いて試着してみたところサイズが合わなかった為出品致します。試着してしまった為1度洗濯しています。※新品未使用の為お値下げ不可です。ご了承くださいませ。サイズ【M】 ＊着丈127.5定価19800円#スナイデル#SNIDEL#シャツワンピース#ストライプ#ロングワンピース品番:swfo232044カラー···ブルー柄・デザイン···ストライプ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋
商品の情報
|商品のサイズ
|M
|ブランド
|スナイデル
|商品の状態
|新品、未使用