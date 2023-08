NOVELTY CASSIUS TRICLIMATE JACKET Men’s

NOVELTY CASSIUS TRICLIMATE JACKET Men’sTHE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)着丈67cm肩幅46cm身幅53cmサイズ s数年前に購入しました。目立った汚れなどもなく状態は良好です。ライナーの着脱により3シーズンで着用が可能です。中古品ですので、ご理解ある方のみご購入下さい。カラー···グリーン柄・デザイン···その他ライナー···ライナー取外し可季節感···春、秋、冬素材···ナイロンフード···フードあり(取外し不可)サイズ規格:日本サイズ。国内正規品。素材:アウター/表地/Hyvent(2層)(ナイロン100%、裏/ポリウレタンコーティング)、裏地/Polyester Taffeta(ポリエステル100%)(インナー/表地/PERTEX(R) Microlite(N100%)、中わた/Primaloft(R) Eco(E100%))原産国:ベトナム※適応サイズはサイズ表一覧の画像をご覧ください。メーカー品番NP61422ナチュラム商品番号2632591

