盤面ケース等、全体的に目立った傷はありませんが、あくまでも素人保管なのでご理解ある方お願いします。自分の機器だと再生、取り込み問題無かったです。盤面綺麗です。状態は写真にてご確認ください。倉沢淳美くらさわ あつみ日本の女優、タレント、歌手プライベート1984年10月25日35XL-48 CDPrivate倉沢淳美プライベート1 あさって恋して2 土曜日はエスケイプ3 I2(=ひとりぼっち+涙)4 卒業まで5 Good-bye少女6 ある愛の詩7 マイセルフvsユアセルフ8 オータム・セレナーデ9 今度の彼はHです10 恋にクローズアップ#倉沢淳美 #プライベート #CD #あみん #ink9839

