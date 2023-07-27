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５５％以上節約 18金 K18 ダイヤ付きデザインリング レディース 2.3g 12号 X911 リング

商品の説明

【商品説明】
k18 翡翠リング

現行品　K10イエローゴールドブルームーンストーンリング
カラー：ゴールドカラー
カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.40ct G-VS1 リング #47
材質　：K18／ダイヤモンド：0.10ct
ミキモト リボンリング ９号
重量　：約2.3g
PT ダイヤモンド クラウンモチーフ リング
号数　：約12号
メンズ　指輪
内径　：約16.6mm
0.32ct ダイヤモンド　プラチナ　リング
縦幅 ：最大約7.3mm～最小約2.9mm
美品 ムーンストーン 兎デザイン K18 リング 指輪 A00504

rosette9号リング指輪ダイヤモンド
全てバフ研磨を行っております。
k10 大きめ 19号 エタニティー リング ピンクサファイア ピンクゴールド
バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。
新品未使用品　オパールの指輪　リング　ゴールド　10金　14号
傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。
12.5号 K18 ピンクゴールド ツイン リボン リング フリーサイズ

ローズカットダイヤ K18 ベビーリング
裏側に少々汚れがございます。
フルエタニティ クラシックチェス　専用

ダイヤモンドリング　1.03ct PT900 K18 7.5号
ネコポス発送でございます。
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その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。
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宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。
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商品の情報

商品の状態目立った傷や汚れなし

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カルティエ バレリーナ ダイヤ 3P リング 7号 K18PG 箱付

ポンテベッキオのリングとノベルティのキーホルダー
【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質　：K18／ダイヤモンド：0.10ct重量　：約2.3g号数　：約12号内径　：約16.6mm縦幅 ：最大約7.3mm～最小約2.9mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。裏側に少々汚れがございます。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#12号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン

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商品の状態目立った傷や汚れなし

５５％以上節約 18金 K18 ダイヤ付きデザインリング レディース 2.3g 12号 X911 リング

0分钟前

５５％以上節約 18金 K18 ダイヤ付きデザインリング レディース 2.3g 12号 X911 リング

¥23,800 ¥13,328

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2a5327d

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