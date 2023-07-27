５５％以上節約 18金 K18 ダイヤ付きデザインリング レディース 2.3g 12号 X911 リング

【商品説明】

k18 翡翠リング



現行品 K10イエローゴールドブルームーンストーンリング

カラー：ゴールドカラー

カルティエ バレリーナ ダイヤモンド 0.40ct G-VS1 リング #47

材質 ：K18／ダイヤモンド：0.10ct

ミキモト リボンリング ９号

重量 ：約2.3g

PT ダイヤモンド クラウンモチーフ リング

号数 ：約12号

メンズ 指輪

内径 ：約16.6mm

0.32ct ダイヤモンド プラチナ リング

縦幅 ：最大約7.3mm～最小約2.9mm

美品 ムーンストーン 兎デザイン K18 リング 指輪 A00504



rosette9号リング指輪ダイヤモンド

全てバフ研磨を行っております。

k10 大きめ 19号 エタニティー リング ピンクサファイア ピンクゴールド

バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。

新品未使用品 オパールの指輪 リング ゴールド 10金 14号

傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。

12.5号 K18 ピンクゴールド ツイン リボン リング フリーサイズ



ローズカットダイヤ K18 ベビーリング

裏側に少々汚れがございます。

フルエタニティ クラシックチェス 専用



ダイヤモンドリング 1.03ct PT900 K18 7.5号

ネコポス発送でございます。

期間限定値下げ！Tiffany ダイヤモンド リング Tワイヤー

その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。

スキニーストーン スタックリング 9号

宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。

ティファニーtワイヤーリング



pt900 ペアシェイプダイヤモンドリング 0.65ct 11号



ブランイリスのシルバーリング10号サイズ

#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。

アンティーク調♪ K18 透かし 和彫 ゴールド 12号 指輪



【美品】 グッチ リング ノット インフィニティ 12号 シルバー 925



ブシュロン ミニビーラブド 最終値下げ

質屋が購入

K10YGリング♡ウェアリング♡イエローゴールド



Celine セリーヌ oldceline フィービー ホリゾンタルリング 52

#12号

【美品】Tiffany ティファニー ナローリング 1837 750 K18

#K18

【最終価格】ディオール Dior ouiリングK18YG 14号 used 美品

#18金

ete 2022年冬限定 マイエッセンシャルズ パズルリング "グラマラス"

#750

【未使用品】モニッケンダム ロイヤルハーツ リング0.45cts 三越札幌店購入

#指輪

ダイヤモンド×セラミック リング K18WG 0.10ct 4.8g

#ゴールド

Cartier カルティエ ウェディングリング ペアリング PT950 結婚指輪

#gold

お値引きしました❗️アンティーク シルバー ベルトリング

#winwin

Jean Paul GAULTIER シルバーリング １３号

#ウィンウィン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【商品説明】カラー：ゴールドカラー材質 ：K18／ダイヤモンド：0.10ct重量 ：約2.3g号数 ：約12号内径 ：約16.6mm縦幅 ：最大約7.3mm～最小約2.9mm全てバフ研磨を行っております。バフ研磨とは表面を薄く削り光沢を出す作業です。傷が多い指輪は更に薄削りを行っておりますので、傷の深い指輪は出品しておりません。裏側に少々汚れがございます。ネコポス発送でございます。その他の発送方法をご希望の方は購入前にコメント欄にてお申し付けください。宅急便コンパクトにご変更の場合プラス料金（200円）を頂いております。#winwin と #号(お探しの号数)でスムーズに検索して頂けます。質屋が購入#12号#K18#18金#750#指輪#ゴールド#gold#winwin#ウィンウィン

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品】カラーサファイアリング(K18YG）K18 パール ダイヤモンド デザインリング 18金 7.5号 Y02422天然サファイヤ ダイヤモンド18Kリンググッチ シルバーリング純プラチナ 鍛造製法 リング pt999 15号【デザイン】【ジュエリー】【リング】【指輪】US10号 JP約20.5号【新品】ＰＴ９００フルエタニティリング ピンクサファイアカルティエ バレリーナ ダイヤ 3P リング 7号 K18PG 箱付ポンテベッキオのリングとノベルティのキーホルダー