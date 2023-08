とっておきし福袋 ホリダ 32【高騰品種】アガベ 極上強棘 実生 ブラックスパイン丸葉ボールタイプ 植物/観葉植物

最終値引‼️

☆リュウビンタイ ホルタミー② 海外産リュウビンタイの珍種



札付き♥️ジュエリーアイス✨

実店舗に出品予定のため近々お取りさげ予定です。ご入用の場合はお早めにご購入いただけますと幸いです。

パープルパウダー錦723 特大 美苗 抜き苗 多肉植物



多頭グラキリス パキポディウム

■自サイトメインに出品中です

ビカクシダ ライディーン小株

#gunjow_net

すけすけ様専用④ ⑧ユーカリウェブステリアナ 2苗セット



アガベ チタノタブルー 選抜 オテロイブラックアンドブルーBB黒棘

■おまとめ購入で更に割引

コールダック卵 10個

#gunjow

㉕アガベ ユタエンシス エボリスピナ 発根済 陽炎 ワイルド



2997O【発根済み】レア 斑入り モンステラ ボルシギアナ ホワイトタイガー

■プロフィール要確認

【発根済】現地球 センナ・メリディオナリス 中株

お得情報等掲載中です。

【白蛇伝】葉挿し苗 複数発芽・発根済み!



PLANTマフィア【プロフ見て下さい】様専用

■即購入OKです。

ココスヤシ 幹太 ドライガーデン 良形



(良型) チランジア エーレルシアナ from ハワイ 4

■サイズ(約・単位:cm)

お花*プロフ必読 様専用です♪4点セット

幅

アガベ パラサナ

11

グラキリス 象牙宮 発根済み 大株 落葉中

高さ

コロナリウム コウモリラン ビカクシダ ビカ森

12

超レアイチジクColl de Dama Ciutat(EB)①2年生挿し木苗

鉢幅

【確認用】(V) ラフィドフォラ テトラスペルマ パラゴン 斑入り

-

雪絵様 専用出品‼️ 速達発送‼️

※-は未計測です。画像内の物や別項目のサイズを参考にされてください。

パキポディウム ウィンゾリー 実生苗

※鉢植え状態の場合は鉢上サイズです。

アガベ チタノタ 子株 胴切りの天子株



2780P 2781P

■発送

アガベ チタノタ 鬼爪 ③ 発根済み

・方法

1ポット410円 7.5cmポット P.ターナ

抜き苗

ビカクシダ ベイチーP.veitchii

第四種郵便

紫陽花 ハイドランジア 銀河 ブルー 島根県オリジナルアジサイ &茜雲 ピンク

※補償なし

富貴蘭 紫芸西の縞(最高芸!)

※鉢、土等はつきません。

富貴蘭 【皇太后】長生蘭 フウラン 春蘭 セッコク

※商品によっては当方判断にて鉢植え発送させていただきます。

極上サイズ 手乗り 激ミニ 発根済み 現地球 パキポディウム グラキリス

※サイズ、重量次第では当方負担にて補償有り発送に変更させていただきます。

☆ Yk Isiさま専用 ☆ メキシカンライム キーライム マナオ 接ぎ木苗木



アガベ チタノタ 南アフリカダイヤモンド SAD

・オプション

パキポディウム グラキリス 多頭 Pachypodiumgracilius 実生

各種ご希望の場合はご購入前にお申しつけください。

#19 アガベ・アテナータ 8号



5月21日まで! 糸魚川真柏 創作盆栽 早い者勝ち! 真柏

配送中の枯れ、蒸れ、凍結等ご心配な場合

ソテツ 蘇轍 良葉 幹太55センチ

●速達+440円

IR558 イラン産!アガベ ホリダ ボールタイプ!!

荷物の追跡をされたい場合

ハチ様専用の:X11 アガベ チタノタ 狂刺夕映 極美極上株

●特定記録+180円

多肉植物 韓国苗 根付き ラタム

その他

Mac様ご提案用モンステラデリシオーサ

●鉢植え発送+600円〜

ソテツ多頭 極上

●補償有り発送+770円〜

パキポディウム マカイエンセ 2022夏輸入 現地球 発根管理中 多頭大株

※サイズ、重量によって異なります。

yoda様専用

※鉢植え発送対象外の商品もあります。

ネペンテスnepenthesウツボカズラ トランカタ truncata



【タンケ様】アガベ チタノタ白鯨, FO-76のセット

・スケジュール

ドラセナ コキンキネンシス

●連休前日、連休中のお支払いは連休後の発送になります。

モンステラ Monstera 黄斑入り デリシオーサ イエローモンスター

例:金土日曜日のお支払いは月曜日以降の発送

せきぐち ゴリゴリ danger gorigori

※時期により異なります。詳細はプロフィールをご確認ください。

ティフォシーWオレンジ



オプンチア ガラパゲイア ガラパゴス団扇 白肌 抜き苗

■重要事項

アガベ ローガン カルホーン

●複数ご購入の場合は同梱発送致します。

まこと プロフィールをお読み下さいませ様専用

●ご利用の端末等により実際の商品の色味と異なる場合があります。

とっても香り良いベトナムレモングラス抜き苗お得200本サイズバラバラ

●サイズの多少の誤差等ご容赦ください。

P.willinckii?(交配種の可能性有)ビカクシダ中株

●再利用の包装紙、ペットボトル、フードパック、手製の箱等で梱包致します。

マル様専用【レア/超極太/ドワーフ/塊根】アデニウム アラビカム V2ハック ①

●丁寧に梱包しますが配送中の折れ抜け取れ土こぼれ等ご了承ください。

c 山採り アオダモ

●植物ですのでご購入時期、配送環境次第では画像の状態と異なる場合があります。

【4/6までのセール】アガベ チタノタ フィリグリー ☆発根済☆ 抜き苗発送

●ご購入時に状態が悪い商品につきましては代替品と交換かご注文のキャンセル等をご提案させていただく場合があります。

アガベ レイオブライト大株❤幹上がりAタイプAgave Ray of Light

●商品名は入手時の名称です。画像優先でご判断ください。

ワラタ シェディレディレッド

●趣味で育てております。傷・虫食い・日焼け等ご容赦ください。

うりぼう様 専用ページ❣️宅配便❣️



春蘭⑦

※当方取り扱い商品は国内増殖品及び国内外の各種法律・条約等に則った正規輸入品です。ご安心いただきご購入いただけます。

紅筋ヤマユリとヤマユリ(満月)、ジャン.リュック様専用!



極太大株 ブルセラファガロイデス 塊根植物 コーデックス

#gunjow_net

コミフォラ•モンストローサ 実生 成長点多数

©︎GUNJOW

パキポディウム グラキリス約300株②

170

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

最終値引‼️実店舗に出品予定のため近々お取りさげ予定です。ご入用の場合はお早めにご購入いただけますと幸いです。■自サイトメインに出品中です#gunjow_net■おまとめ購入で更に割引#gunjow■プロフィール要確認お得情報等掲載中です。■即購入OKです。■サイズ(約・単位:cm)幅11高さ12鉢幅-※-は未計測です。画像内の物や別項目のサイズを参考にされてください。※鉢植え状態の場合は鉢上サイズです。■発送・方法抜き苗第四種郵便※補償なし※鉢、土等はつきません。※商品によっては当方判断にて鉢植え発送させていただきます。※サイズ、重量次第では当方負担にて補償有り発送に変更させていただきます。・オプション各種ご希望の場合はご購入前にお申しつけください。配送中の枯れ、蒸れ、凍結等ご心配な場合●速達+440円荷物の追跡をされたい場合●特定記録+180円その他●鉢植え発送+600円〜●補償有り発送+770円〜※サイズ、重量によって異なります。※鉢植え発送対象外の商品もあります。・スケジュール●連休前日、連休中のお支払いは連休後の発送になります。例:金土日曜日のお支払いは月曜日以降の発送※時期により異なります。詳細はプロフィールをご確認ください。■重要事項●複数ご購入の場合は同梱発送致します。●ご利用の端末等により実際の商品の色味と異なる場合があります。●サイズの多少の誤差等ご容赦ください。●再利用の包装紙、ペットボトル、フードパック、手製の箱等で梱包致します。●丁寧に梱包しますが配送中の折れ抜け取れ土こぼれ等ご了承ください。●植物ですのでご購入時期、配送環境次第では画像の状態と異なる場合があります。●ご購入時に状態が悪い商品につきましては代替品と交換かご注文のキャンセル等をご提案させていただく場合があります。●商品名は入手時の名称です。画像優先でご判断ください。●趣味で育てております。傷・虫食い・日焼け等ご容赦ください。※当方取り扱い商品は国内増殖品及び国内外の各種法律・条約等に則った正規輸入品です。ご安心いただきご購入いただけます。#gunjow_net©︎GUNJOW170

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

【アガベ-シーザー(REAL)/凶暴うねり鋸歯・胴切り子株】ガビオン 2個セット ★送料無料★ 蛇籠スパイラルバー ストーンボックスNO.223【超入手困難】セッコク 宝冠ビカクシダ P. willinckii ‘RU54’