お手頃価格 IM NAYEON トレカ K-POP/アジア

TWICE ナヨンソロアルバム IM NAYEON

コンプリート 全種類入っています

通常アルバムにはトレカランダム2枚ですが

各versionコンプリートの3枚入っています。

booklet4種類

CD4種類

トレカ12種類

ビジネスカード4種類

クリアポストカード4種類

ミニポスター4種類

チェキ風カード4種類

<初回特典>

ステッカー4枚

トレカフォルダー4種類

------------注意-----------------

初回特典ポスターのみついておりません

----------------------------------

即購入○

値下げ✖️

メルカリ便

海外製のため、初期の細かなスレや傷がある場合が多いです。

気になることがあれば購入前

コメントへ質問お願い致します

#twice #ナヨン #ジョンヨン #モモ #サナ #ジヒョ #ミナ #ダヒョン #チェヨン #ツウィ #twiceトレカ #twiceトレカセット #twiceCD

#twiceラキドロ #twiceラブリー #twiceフォトカード

#twiceグッズ #twiceライブ #twiceDVD

#twicelights #twiceドーム #twicedreamday

#twiceworldtour #twiceくじ #twicemonograph

#twiceコミックブック #twiceコミックブックトレカ

#MOREandMORE #IMNAYEON

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

TWICE ナヨンソロアルバム IM NAYEON コンプリート 全種類入っています通常アルバムにはトレカランダム2枚ですが各versionコンプリートの3枚入っています。 booklet4種類CD4種類トレカ12種類ビジネスカード4種類クリアポストカード4種類ミニポスター4種類チェキ風カード4種類<初回特典>ステッカー4枚トレカフォルダー4種類------------注意-----------------初回特典ポスターのみついておりません----------------------------------即購入○値下げ✖️メルカリ便海外製のため、初期の細かなスレや傷がある場合が多いです。気になることがあれば購入前コメントへ質問お願い致します#twice #ナヨン #ジョンヨン #モモ #サナ #ジヒョ #ミナ #ダヒョン #チェヨン #ツウィ #twiceトレカ #twiceトレカセット #twiceCD#twiceラキドロ #twiceラブリー #twiceフォトカード#twiceグッズ #twiceライブ #twiceDVD#twicelights #twiceドーム #twicedreamday#twiceworldtour #twiceくじ #twicemonograph#twiceコミックブック #twiceコミックブックトレカ#MOREandMORE #IMNAYEON

