☆即日発送します☆

ご覧頂きありがとうございます‼︎

❤️お得なフォロー割もございますので合わせて

プロフのcheckもお願いいたしますm(__)m

✨商品説明✨

✅ブランド名:Celine セリーヌ

✅商品名: セリーヌ ゴールド ショート チェーン

✅カラー:ゴールド

✅サイズ:チェーン全長:49cm

✅状態:

未使用品のようにとても綺麗なネックレスチェーンです。

外側ダメージや角スレなど特にありません。

内側にも大きく目立つような傷や汚れはありません。

大きな型崩れなく, 色あせ・色焼けなく、

金属も綺麗な状態のネックレスチェーンです。

✅シリアルNo.:SCA4232

✅コメント

・付属品はありません。

細いチェーンが華奢な印象を与えてくれる上品なネックレスです。

アジャスターカンが三つ付いているため、

チェーンの長さを三段階で調節することができます。

シンプルなデザインなので、コーディネートを選ばず

幅広くお使いいただけます。

❤️.日本全国どこでも送料無料!メルカリ便で送付します。

❤️.真贋鑑定した商品ですが、偽物が万が一行き届いた場合、もちろん全額返金保証いたします!

❤️.綺麗な状態でお届けます!!

商品は下記の場所からがメインです

↓↓↓↓↓↓

AACD加盟鑑定済み中古ブランド市場

・ブランド買取店

・百貨店

・リユースショップ

・ビームスなどのセレクトショップ

# セリーヌ

#Celine

#ネックレス

#ネックスレスチェーン

#カワイイ

#オシャレ

#レディース

#アクセサリー

#ゴールド

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

