【保障できる】 美品　リュミエリーナ HBRCL-GL 34mm ヘアアイロン

Bioprogramming / LUMIELINA / リュミエリーナ の HAIRBEAURON / ヘアビューロン カール L 34mm HBRCL-GL になります

CAREPRO DEEP ケアプロ ディープ 超音波アイロン



ダイソン コードレス ヘアアイロン

数年前に購入したものの、髪質に合わず一度だけ使用したまま保管しておりました。

ヘアビューロン 2D plus



ヘアビューロンストレート 7d plus

使う機会がありませんのでこの度出品いたします。

アドストADST DS2 ヘアアイロン

保証期間は過ぎておりますが本物であることの証明で保証証明書を一緒にしております。

LENZ 【α-8G】レンツアイロン 5角8㎜アイロン 超美品



KINUJO キヌージョ 海外兼用 シルクプレート ヘアアイロン

『梱包について』

リファストレートヘアアイロン

梱包はこちらの白い箱を直接プチプチで包んだ状態でお送りします。そのためお安く出品させていただきますので、ご了承いただける方のみお買い上げください。

YA-MAN ヤーマン スムースアイロンフォトイオン ヘアアイロン



HOLISTIC CURE BLOW DRYER(新品未使用)

5月末に削除します。

【新品】絹女-KINUJO -カールアイロン28mm



ダイソン Airwrap Complete



★★あお様専用★★



ダイソン Dyson Corrale HS03 (ブラックニッケル/フューシャ)

○ブランド:Bioprogramming

ReFa ヘアーアイロン フィンガーアイロン RE-A102A

LUMIELINA / リュミエリーナ

リファビューテック カールアイロン32㎜ 新品未開封



【新品未使用】リファビューテックフィンガーアイロン

○商品名:HAIRBEAURON / ヘアビューロン[CURL] L-type

ヘアビューロン2Dplus 34.0mm



リファビューテック カールアイロン(32mm)

○パイプ径:34.0 mm

リファ ビューテック フィンガーアイロン 黒 ReFa ホルダーセット



【値下げ!】BOUTANIC セラミックヘアアイロン 日本未上陸!



リファビューテック フィンガーアイロン



ヘアビューロン 7D Plus[ストレート]

リュミエリーナ HBRCL-GL

ReFa ビューテック フィンガーアイロン RE-AI02A



ラディアント ヘアアイロン 35mm

color: WHITE

ヤーマン超音波トリートメント シャインプロ YA−MAN HC-21G

アイロン素材: セラミック

ラディアント ストレートアイロン radiant mini

ヘアアイロン・方式: AC電源

ケアプロ CARE PRO 超音波ヘアアイロン 【値下げしました】

ヘッド形状: カール

リファビューティックカールアイロン32m m



ヘアビューロン 7D Plus [ストレート] アイロン ストレートアイロン

#リュミエリーナ

美品 リュミエリーナ HBRCL-GL 34mm

#リュミエリーナ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

Bioprogramming / LUMIELINA / リュミエリーナ の HAIRBEAURON / ヘアビューロン カール L 34mm HBRCL-GL になります数年前に購入したものの、髪質に合わず一度だけ使用したまま保管しておりました。使う機会がありませんのでこの度出品いたします。保証期間は過ぎておりますが本物であることの証明で保証証明書を一緒にしております。『梱包について』梱包はこちらの白い箱を直接プチプチで包んだ状態でお送りします。そのためお安く出品させていただきますので、ご了承いただける方のみお買い上げください。5月末に削除します。○ブランド:Bioprogramming LUMIELINA / リュミエリーナ○商品名:HAIRBEAURON / ヘアビューロン[CURL] L-type○パイプ径:34.0 mmリュミエリーナ HBRCL-GLcolor: WHITEアイロン素材: セラミックヘアアイロン・方式: AC電源ヘッド形状: カール#リュミエリーナ#リュミエリーナ

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

マグネットヘアプロカールアイロン38㎜ MAGNET Hair Proヤーマン スムースへアイロンフォトイオン新品・未使用 絹女 KINUJO ストレートアイロン