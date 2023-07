スローブイエナにて購入しました。

【2021モデル】N°21 刺繍 リップマーク ロゴ入 薄手 ボーダーカットソー

カラーは白黒ボーダーです。

HERMES エルメス カットソー レディース

2回着用したのみの美品です。

アレキサンダーワン お洒落シャツ

ゆったりとした着心地。

専用出品45R★秋風カディの908ビッグーグーシャツ

生地もしっかりした感じで、レイヤードしたデザインで、1枚で着ていただけるので今の季節に丁度いいかと思います。

PaulSmith 総柄 セットアップ カットソー【40】 スカート【M】



VERSACE ヴェルサーチ JEANS COUTURE 薄手 長袖トップス

税込19800円

トムブラウン レディース ロンT



オーラリー ロンハーマン 別注 AURALEE ギザ ボートネック リブニット

アイテムサイズ

クヌースマーフ Uneck fringe mesh knit/ black

サイズ 肩幅 身幅 着丈 袖丈

louren/sheer gather tops

フリー 46.5 54 65 59.5

グラントイーワンズ パンプ七分Lサイズ



たぬ様

以下HPから引用

CREDONA NEWERA セット

↓

アイスブレーカー タートルネック

【2022AW】

アニエスベー ボーダー カットソー

SLOBE IENA

BLACK BY MOUSSY ボートネックトップス



ブルネロクチネリ ベビーピンク ニット モニーレ

着るだけでレイヤードが叶うボーダーカットソー。

イッセイミヤケ プリーツプリーズ カットソー 3 黒 ブラック

ボーダー部分の生地は、無地のものよりハリのあるパリッとした生地にすることで、

Burberry Tシャツ 長袖 M

カジュアルになりすぎず、クリーンな雰囲気に仕上がっています。

ヴィヴィアン★グレー 長袖 切替 ドレープ カットソー シャツ チュニック

リブ生地部分は、アメリカ産のスーピマコーマ糸を使用しているハイゲージの素材で肌触りが抜群◎

TENUSIS カットソー

ハイゲージで編まれているため薄手でありながらへたりづらいのが特徴です。

イッセイミヤケmeねこちゃんカットソー

ゆったりしたお袖や着丈で、デイリー使いにぴったりな1枚です。

◇るみこ2237様・専用◇ 新品・タグ付き ゴーシュ クルーネック プルオーバー



ジャーナルスタンダードラックス プルオーバー

【MEYAME / メヤメ】

wind and sea SEA COTTON S/S TEE 新品未使用未開封

2018年にデザイナー染谷めぐみと染谷裕亮がスタートさせたレディースブランド。

新品タグ付き【Traditional Weatherwear】別注ボーダーシャツ

“ずっと手元に残しておきたい服”をコンセプトに掲げ、

【新品】ピエールマントゥ ボウタイブラウス

何年か後に着ても違和感のないデザイン、質の良い素材、

アニエスベー 2022 カットソー

着心地が良く身体をきれいに見せてくれるパターン。

【Elizabeth & James】エリザベス&ジェームスカットソー

全てにおいて、こだわった上質なコレクションを展開しています。

ワッフルTシャツ



新品未使用 ナゴンスタンス nagonstans スイムウェア

**********************

Le minor ルミノア コットン ボーダー カットソー

透け感:なし

SONIA by SONIA RYKIEL

裏地:なし

あず様専用 ラッフルドロストブラウス

伸縮性:あり

専用わ▽イッセイミヤケ プリーツプリーズ 7部丈 カーディガン サイズ3 白

光沢感:なし

【新品タグ付き】Fendi フェンディ フリルが可愛いロゴカットソー

生地の厚さ:普通

レオナールの長袖

**********************

マレットメット サマーニット

カラー...ホワイト

♡♡♡様専用☆カルバンクライン カットアウトネックラインセーター

袖丈...長袖

ヨウジヤマモト 01AW ストレッチトップス フード バラクラバ

柄・デザイン...ボーダー

ラルフローレン コットンブレンド タートルネック

ネック...クルーネック

( ・ ̫・)プロフ読んでください様 専用

季節感...春, 秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スローブイエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

スローブイエナにて購入しました。カラーは白黒ボーダーです。2回着用したのみの美品です。ゆったりとした着心地。生地もしっかりした感じで、レイヤードしたデザインで、1枚で着ていただけるので今の季節に丁度いいかと思います。税込19800円アイテムサイズサイズ 肩幅 身幅 着丈 袖丈フリー 46.5 54 65 59.5以下HPから引用↓【2022AW】SLOBE IENA着るだけでレイヤードが叶うボーダーカットソー。ボーダー部分の生地は、無地のものよりハリのあるパリッとした生地にすることで、カジュアルになりすぎず、クリーンな雰囲気に仕上がっています。リブ生地部分は、アメリカ産のスーピマコーマ糸を使用しているハイゲージの素材で肌触りが抜群◎ハイゲージで編まれているため薄手でありながらへたりづらいのが特徴です。ゆったりしたお袖や着丈で、デイリー使いにぴったりな1枚です。【MEYAME / メヤメ】2018年にデザイナー染谷めぐみと染谷裕亮がスタートさせたレディースブランド。“ずっと手元に残しておきたい服”をコンセプトに掲げ、何年か後に着ても違和感のないデザイン、質の良い素材、着心地が良く身体をきれいに見せてくれるパターン。全てにおいて、こだわった上質なコレクションを展開しています。**********************透け感:なし裏地:なし伸縮性:あり光沢感:なし生地の厚さ:普通**********************カラー...ホワイト袖丈...長袖柄・デザイン...ボーダーネック...クルーネック季節感...春, 秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド スローブイエナ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

まるる 様 7点おまとめ。アナイ ANAYI リヨセルカシミヤ天竺ハイネック プルオーバー 38パロマウール Iceland 長袖 シアーカットソー 美品 Sサイズmelt the lady バックオープンベロアドレス ワンピース ベロアAP STUDIO エーピーストゥディオ Distortion Tシャツコユリン様おまとめ。2023年 エムズグレイシー春物 新品カットソーmujiya♡*.+゜サルエルパンツセット+カンカンネックレス♡*.+゜新品未使用タグ付き Baserange Omo Tee M【新品タグ付き】snidel フリルスリーブニットプルオーバー【MEYAME / メヤメ】DOUBLE LONGSLEEVEボーダーカットソー