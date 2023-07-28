訳あり リーバイス ヴィンテージ 501 前期 66 デニム/ジーンズ

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かなり細かくリペアして大事に穿いてました

【SALE】デニム ジーンズ【20SS】



Levi's リーバイス505デニムパンツ ヴィンテージ古着

ヒゲ、ハチノス、ミミのアタリも綺麗に出ててTHEダメージジーンズって感じで雰囲気良いです

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vintage は66前期までと思ってる方多くいらっしゃると思います

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イエローステッチも所々に入ってます

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裾もチェーンステッチです

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実寸で平置きでW 38.5、L 69になります

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当方、身長170、65キロで普段W31 L29～30くらいなのでそのくらいのイメージで良いと思います

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Levi’s/501xx★USA製・ヴィンテージ・ライトインディゴブルー

ヴィンテージ品の為、ご理解ある方に宜しくお願い致します

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グランジ カートコバーン ヴィンテージリーバイス Levis ビンテージ アメカジ オールド オリジナル デニム ダメージ クラッシュ リメイク インディゴ ジーンズ ジーパン

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 全体的に状態が悪い

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