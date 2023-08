上品な 【未使用品】CX-W HZY339 ワコール ランニング

ワコールのCX-W HZY339です

未使用品です

ユーザータイプ···レディース

ウェアのサイズ···S

腰から脚までをフルガード。運動時の筋肉の疲労を軽減。

下半身フルサポート

GENERATOR MODEL(ジェネレーターモデル)

マラソン・球技・スキー・スノーボード等、カラダへの負荷が強いスポーツにおすすめ。

CW-X独自のテーピング原理で、着地の衝撃からひざを守る。

お値下げしました。

サポートラインが筋肉のムダな動きを抑え、運動時の筋肉の疲労軽減が期待できます。

・サポート部位:股関節、腰、おしり、ふともも、ひざ、ふくらはぎ

・設計:CW-X独自の段階着圧

【商品特徴】

・調節可能なウエストひもつき

・コイン入れポケットつき

・ロゴ:再帰反射

【機能性】

・吸汗速乾

・UVカット率90%以上

・ストレッチ

●塩素に弱い素材のためプールでは使用できません。

ワコールのCX-W HZY339です未使用品ですユーザータイプ···レディースウェアのサイズ···S腰から脚までをフルガード。運動時の筋肉の疲労を軽減。下半身フルサポートGENERATOR MODEL(ジェネレーターモデル)マラソン・球技・スキー・スノーボード等、カラダへの負荷が強いスポーツにおすすめ。CW-X独自のテーピング原理で、着地の衝撃からひざを守る。サポートラインが筋肉のムダな動きを抑え、運動時の筋肉の疲労軽減が期待できます。・サポート部位:股関節、腰、おしり、ふともも、ひざ、ふくらはぎ・設計:CW-X独自の段階着圧【商品特徴】・調節可能なウエストひもつき・コイン入れポケットつき・ロゴ:再帰反射 【機能性】・吸汗速乾・UVカット率90%以上・ストレッチ●塩素に弱い素材のためプールでは使用できません。

