最新デザインの 70'sビンテージ古着！ 珍品アルゼンチン製 levi's レザージャケット レザージャケット

MADE IN ARGENTINA。

KOOI フェイクレザージャケット



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サイズ M。※レディースMです。

本革 マックショウ レザージャケット バイカー ブラック ジージャンタイプ

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●肩幅46センチ。

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●身幅49センチ。

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●着丈65センチ。

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●袖丈60センチ。

Julius カバード 2013-2014 winter DIR 京着用モデル



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1970年代頃のかなり珍しいアルゼンチン製、リーバイスのパッチワークレザージャケットです。ビンテージリーバイスのレザージャケットといえばスエード素材のサード型をたまに見かけますが、こちらはスムースレザーが使用されたレディース物でかなり珍しいと思います。左胸のポケットにはスモールeの赤タブが付いていて左袖にはミニポケット、肩にはエポーレットが付いています。レディース物なので身幅がシェイプされていますが、いかにも70'sらしいヒッピーテイストなデザイン&シルエットが魅力的です。古着女子にはもちろん、小柄か痩せ型の方でしたら男性が着ても良いかと思います。コンディションはレザーにエイジングやカラーのフェード、シミ等もありますが、ビンテージ古着ならではの雰囲気として楽しんで頂ければ嬉しいです。あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。

[美品] Nonnative レザージャケット 値下げ中



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商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

MADE IN ARGENTINA。サイズ M。※レディースMです。実寸、 ●肩幅46センチ。 ●身幅49センチ。 ●着丈65センチ。 ●袖丈60センチ。1970年代頃のかなり珍しいアルゼンチン製、リーバイスのパッチワークレザージャケットです。ビンテージリーバイスのレザージャケットといえばスエード素材のサード型をたまに見かけますが、こちらはスムースレザーが使用されたレディース物でかなり珍しいと思います。左胸のポケットにはスモールeの赤タブが付いていて左袖にはミニポケット、肩にはエポーレットが付いています。レディース物なので身幅がシェイプされていますが、いかにも70'sらしいヒッピーテイストなデザイン&シルエットが魅力的です。古着女子にはもちろん、小柄か痩せ型の方でしたら男性が着ても良いかと思います。コンディションはレザーにエイジングやカラーのフェード、シミ等もありますが、ビンテージ古着ならではの雰囲気として楽しんで頂ければ嬉しいです。あくまでビンテージ古着ですので、ご理解頂ける方のみご購入よろしくお願いします。Levi'sリーバイスパッチワークアルゼンチンNORTH BEACH LEATHERノースビーチレザージャケットハンドクラフトクラフトレザーヒッピーサイケイーストウエストmyfreedamnアメカジアメリカヴィンテージビンテージ古着70's70年代

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド リーバイス 商品の状態 傷や汚れあり

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