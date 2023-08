本体、スマートキーボード、アップルペンシルのセットになります。

(使用していたiPadケースと、片手持ちもできる耐衝撃カバーのPalmo for iPadもオマケでお付けします)

本体のエッジ部分(写真の箇所)に小さなすり傷がございますが、全体的に目立った傷もなく美品です。

液晶はガラスフィルムを貼っており傷もなく綺麗な状態ですが、写真の箇所に僅かにホワイトスポット(輝度ムラ)が見受けられます。使用上気にならないレベルと思いますが、神経質な方はご購入はお控えください。

スマートキーボードも問題なく使用できます。

アップルペンシルの替芯と充電用アダプターは未使用品です。

気になる点は全て写真で掲載しておりますので、画像をご確認の上、ご理解いただける方はご購入を検討いただけますと幸いです。

<製品情報>

モデル番号 :MPF12J/A

容量 :256GB

Retinaディスプレイ :10.5インチ

色 :ゴールド

<付属品>

・本体にガラスフィルム貼付(本体箱無し)

・Apple iPad Smart Keyboard A1829(箱なし)

・Apple Pencil A1603(箱あり)

<おまけ>

・iPadスリーブケース(フェルト製、小物入れ付き)

・Palmo for iPad Pro 10.5(片手だけでしっかりとiPad を支えることができます)

商品の情報 ブランド アップル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

